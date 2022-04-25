Тюмень получит деньги для капремонта трассы из Европы в Западный Китай

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени стартовал сезон ямочного ремонта дорог. Специалисты МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени» ежедневно проводят обследования проезжей части, выявляя проблемные участки. В списке дорожников уже более 50 адресов, где необходимо ликвидировать дорожные дефекты. Ямочный ремонт можно проводить круглый год, но, как правило, основная часть работ приходится на весенне-летний период, когда устанавливается сухая погода с плюсовыми значениями. Сообщения о необходимости устранения дефектов на дорожном полотне нам поступают не только от дирекции автомобильных дорог, но и от подрядчиков.