nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюмень получит деньги для капремонта трассы из Европы в Западный Китай

25 апреля 12:53
Фото: Оперштаб
По итогам 2021 года в РФ отремонтировали рекордный объём автодорог, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь правительство выделяет ещё 120 млрд рублей на опережающее развитие инфраструктуры.
Сюжет
Тюмень

Эти деньги помогут не снижать темпы строительства в России. Несколько крупных городов обещают разгрузить от пробок. Около 86 млрд пойдёт на ремонт 2 500 км региональных трасс.

«34 млрд рублей пойдет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца и маршрута Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем»заявили в правительстве.

Развитие дорожной инфраструктуры является приоритетной задачей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени стартовал сезон ямочного ремонта дорог. Специалисты МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени» ежедневно проводят обследования проезжей части, выявляя проблемные участки. В списке дорожников уже более 50 адресов, где необходимо ликвидировать дорожные дефекты. Ямочный ремонт можно проводить круглый год, но, как правило, основная часть работ приходится на весенне-летний период, когда устанавливается сухая погода с плюсовыми значениями. Сообщения о необходимости устранения дефектов на дорожном полотне нам поступают не только от дирекции автомобильных дорог, но и от подрядчиков.

На сегодняшний день в Тюмени ямочный ремонт уже ведется на ул. Чекистов, Ленина, Республики, 30 лет Победы и других.

Материалы по теме
В Тюмени 1 мая частично перекроют дороги на улицах Ленина и Республики
#Новости#Тюмень#Касается каждого#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25