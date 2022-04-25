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«Росатом» и «Норникель» будут развивать атомный ледокольный флот

25 апреля 19:06
Фото: pixabay.com
Крупнейший производитель палладия и высокосортного никеля, а также платины и меди — ПАО «ГМК «Норильский никель» — объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (госкорпорация «Росатом»).

Отмечается, что президент «Норникеля» Владимир Потанин и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поставили свои подписи под соглашением. Об этом пишет newizv.ru.

Таким образом, стороны договорились сотрудничать по ряду направлений. Первое — это реализация проектов, имеющих стратегическое значение в Арктической зоне Российской Федерации, сфокусированных на развитии инфраструктуры Северного морского пути, арктического судоходства. Второе — осуществление проектов по судостроению, развитию атомного ледокольного флота. Ледоколы ФГУП «Атомфлот» уже помогают «Норникелю» в части расширения транспортного коридора на Таймыре для выполнения инвестиционной программы в Норильском промышленном районе.

Также особое значение имеет пункт соглашения о реализации совместных проектов в области освоения литиевого месторождения Колмозерского в Мурманской области. Колмозерское — крупнейшее (18,9% отечественных запасов) российское месторождение литиевых руд, сегодня находится в нераспределенном фонде. С этой целью планируется создать совместное предприятие с распределением равных долей между участниками и на паритетных принципах корпоративного управления. В условиях санкционных ограничений, когда Чили и Аргентина прекратили доставку лития в РФ, это избавит Россию от дефицита этого металла.

По словам Владимира Потанина, расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья, как литий, «Норникель» рассчитывает укрепить свое положение в качестве основного поставщика для аккумуляторной отрасли. «А сотрудничество с госкорпорацией „Росатом“ позволит отечественной промышленности шагнуть вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — добавил он.

Добыча сырья позволит создать первое отечественное производство литийсодержащей продукции, а также наладить производство тяговых литий-ионных батарей, что позволит ускорить построение отрасли полного цикла накопителей энергии.

В реализации проектов также планируется участие ФГУП «Атомфлот», уранового холдинга «АРМЗ», АО «Техснабэкспорт», АО «РЭНЕРА».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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