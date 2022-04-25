«Росатом» и «Норникель» будут развивать атомный ледокольный флот

Также особое значение имеет пункт соглашения о реализации совместных проектов в области освоения литиевого месторождения Колмозерского в Мурманской области. Колмозерское — крупнейшее (18,9% отечественных запасов) российское месторождение литиевых руд, сегодня находится в нераспределенном фонде. С этой целью планируется создать совместное предприятие с распределением равных долей между участниками и на паритетных принципах корпоративного управления. В условиях санкционных ограничений, когда Чили и Аргентина прекратили доставку лития в РФ, это избавит Россию от дефицита этого металла.