Путин создал информационную систему противодействия коррупции «Посейдон»

Оператором системы станет ФСО. Информацию для программы будет предоставлять Центральный Банк РФ, публичные частные и государственные копании, государственные фонды.
«В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции»отмечается в документе.
Стоит отметить, что ранее МВД использовало систему «Байкал-Посейдон», она служила для заполнения справок госслужащим о их доходах.