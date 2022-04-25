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Путин создал информационную систему противодействия коррупции «Посейдон»

25 апреля 17:12
Фото: 1Mi
Путин подписал указ № 232 от 25.04.2022 об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон», сообщается на сайте правовой информации. Администрация президента будет координировать работу программы.

Оператором системы станет ФСО. Информацию для программы будет предоставлять Центральный Банк РФ, публичные частные и государственные копании, государственные фонды.

«В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции»отмечается в документе.

Стоит отметить, что ранее МВД использовало систему «Байкал-Посейдон», она служила для заполнения справок госслужащим о их доходах.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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