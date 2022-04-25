Путин создал информационную систему противодействия коррупции «Посейдон»

«В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции»отмечается в документе.