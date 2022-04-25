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Под Тюменью за 25 млн рублей продается глэмпинг

25 апреля 10:23
Фото: ВКонтакте
Расположенный под Тюменью глэмпинг, продаётся за 25 млн рублей. В ГК «Денова» отмечают, что бизнес окупится за 60 месяцев, здесь работают 2 сотрудника. Сам объект располагается в Перевалово.

Здесь расположены два дома с панорамными окнами. Внутри есть электричество, вода. Около домов есть зона для костра, садовая мебель. Бизнес уже работает 1,5 года.

«Категория земель: «Земли населённых пунктов». Вид разрешённого использования: «ЛПХ»отмечают представители компании.

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле в Тюмени вырос спрос на официантов. Это связано с открытием летних веранд для посетителей, более того скоро майские праздники. Другие организации, связанные с отдыхом, тоже ожидают рост выручки.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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