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Под Тюменью проведут этнофестиваль «Небо и Земля», но цена за билет будет большой

25 апреля 14:38
Фото: Небо и Земля
Недалеко от Тюмени с 9 по 13 июня состоится этнофестиваль «Небо и Земля», - сообщают организаторы в своём паблике ВК. Ожидается, что мероприятие привлечёт несколько тысяч человек.

По данным сайта фестиваля, билеты продаёт ИП Сергеева Е. А. (ИНН 590416363615). Между тем, «Наш город» обратил внимание, что цены для посетителей «кусаются». В апреле 1 взрослый билет можно взять за 4 900 рублей, подростковый за 2 450. По тарифу «Парный» можно посетить фестиваль уже за 8 820 рублей. За эти деньги обещают 50 музыкальных событий, 750 развивающих мероприятий, место под палатку и на парковке, будут работать туалеты (умывальник).

Фото: etnofestival.com

Место проведения - экополис «Фестивальный» - (возле деревни Песьянка) в 42 км от Тюмени.

В прошлом году организаторы фестиваля сообщили, что он закрывается из-за долгов. Мероприятие проводится с 2007 года.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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