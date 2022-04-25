Под Тюменью проведут этнофестиваль «Небо и Земля», но цена за билет будет большой

По данным сайта фестиваля, билеты продаёт ИП Сергеева Е. А. (ИНН 590416363615). Между тем, «Наш город» обратил внимание, что цены для посетителей «кусаются». В апреле 1 взрослый билет можно взять за 4 900 рублей, подростковый за 2 450. По тарифу «Парный» можно посетить фестиваль уже за 8 820 рублей. За эти деньги обещают 50 музыкальных событий, 750 развивающих мероприятий, место под палатку и на парковке, будут работать туалеты (умывальник).