Эксперты рассказали россиянам, почему в ЯНАО и на Сахалине высокие зарплаты

В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что жизнь в этих регионах достаточно дорога, зарплаты работников сферы добычи достаточно высоки. Кроме того, в этих регионах велика доля иностранного капитала.
Эксперт рассказала, что некоторые месячные зарплаты достигают миллиона. Многие специалисты в этих компаниях — иностранцы, либо американцы, либо канадцы, добавила Лоикова.
«Очень много людей из Техаса нанимали в свое время. Знаю, что сейчас часть американских компаний сворачивают свою деятельность на Сахалине. Скорее всего, в рейтинг попали именно эти зарплаты», — подчеркнула Лоикова.
По ее словам, в ЯНАО много жителей трудятся в сфере добычи, где высокие зарплаты, во всем регионе они конкурентные.
«Если говорить по уровню жилья, то Южно-Сахалинск не уступает Москве. — рассказала Лоикова. — Небольшой город, однако цены при этом в магазинах выше, чем в Москве. Поэтому зарплаты, если брать белые компании и обычных специалистов, они, в принципе, на уровне Москвы. Обычные специалисты могут получать по 80–90 тысяч».
Согласно рейтингу российских регионов с самыми большими зарплатами представленному Фондом гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ», первое место заняла Чукотка, где, на февраль 2022 года, в среднем платят 120,7 тысячи рублей. Далее идут ЯНАО (116 тысяч рублей), а также Сахалинская область (104,9 тысячи рублей). Рейтинг «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ» основан на информации предоставленной Центробанком и Росстатом на 1 марта 2022 года.
Фонд развития гражданского общества провел анализ данных Минфина, Росстата, ФНС и Федерального казначейства о социально-экономическом положении регионов по итогам прошлого года. На верху рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, который обошел столичный регион. Также в десятку самых успешных регионов попали ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинская область, Московская область, Коми, Пермский и Красноярский края, а также Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.