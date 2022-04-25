Эксперты рассказали россиянам, почему в ЯНАО и на Сахалине высокие зарплаты

«Если говорить по уровню жилья, то Южно-Сахалинск не уступает Москве. — рассказала Лоикова. — Небольшой город, однако цены при этом в магазинах выше, чем в Москве. Поэтому зарплаты, если брать белые компании и обычных специалистов, они, в принципе, на уровне Москвы. Обычные специалисты могут получать по 80–90 тысяч».