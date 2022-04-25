Более 150 пожаров произошло в Тюменской области за неделю

Пожарно-спасательные подразделения выезжали 19 раз на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий: оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 26 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
Специалисты МЧС по Тюменской области напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Напомним, с 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 апреля загорелся небольшой частный дом на ул. Совхозной. Большая часть здания обгорела, но строение удалось спасти. Площадь возгорания составила около 10 кв. м. Никто не пострадал.