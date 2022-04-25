Более 150 пожаров произошло в Тюменской области за неделю

Пожарно-спасательные подразделения выезжали 19 раз на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий: оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 26 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.