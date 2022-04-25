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Более 150 пожаров произошло в Тюменской области за неделю

25 апреля 07:37
Фото: 1Mi
151 техногенный пожар зарегистрирован за минувшую неделю на территории Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Пожарно-спасательные подразделения выезжали 19 раз на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий: оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 26 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Специалисты МЧС по Тюменской области напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Напомним, с 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 апреля загорелся небольшой частный дом на ул. Совхозной. Большая часть здания обгорела, но строение удалось спасти. Площадь возгорания составила около 10 кв. м. Никто не пострадал.

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#Новости#Тюмень#Пожар#МЧС#Валентина Бурнашева#Происшествия
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