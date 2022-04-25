билайн увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб

Установив приложение «Облако билайн» (6+) на устройства с поддержкой iOS, пользователь может настроить автозагрузку фото и видео в фоновом режиме — это значит, что сразу после «щелчка затвора» камеры, изображение тут же попадает в «Облако билайн», а фото и видео из iCloud загрузятся в сервис даже если оригиналы не хранятся в памяти устройства.