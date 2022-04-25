АО «Башспирт» объявило об открытии Посольства российского вина в Уфе

Château Côtes de Saint Daniel («Шато Кот де Сан Даниль») — частная винодельня на Южном берегу Крыма, оборудованная по типу французского шато. ГК «Абрау-Дюрсо» является ведущим производителем напитков в России, два года назад отпраздновавшим свое 150-летие. А «Поместье Голубицкое» и YAIYLA («Яйла») — самые молодые винодельческие проекты Севастополя. Также год назад в отеле Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel открылся магазин «Северные Амуры», в котором представлены продукция «Башспирта» и другие напитки отечественного производства.