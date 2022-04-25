АО «Башспирт» объявило об открытии Посольства российского вина в Уфе

В рамках нового проекта в Посольстве российского вина планируется регулярно проводить дегустационные мероприятия, пишет mkset.ru.
Партнерами и участниками начинания АО «Башспирт» выступят компании «Усадьба Дивноморское», «Шато Кот де Сан Даниль», «Абрау-Дюрсо», «Поместье Голубицкое» и «Яйла». «Усадьба Дивноморское» расположена в живописной местности на юге Краснодарского края, почва которой лучше всего подходит для выращивания винограда, а построенная рядом с виноградниками современная винодельня позволяет производить высококлассную продукцию.
Château Côtes de Saint Daniel («Шато Кот де Сан Даниль») — частная винодельня на Южном берегу Крыма, оборудованная по типу французского шато. ГК «Абрау-Дюрсо» является ведущим производителем напитков в России, два года назад отпраздновавшим свое 150-летие. А «Поместье Голубицкое» и YAIYLA («Яйла») — самые молодые винодельческие проекты Севастополя. Также год назад в отеле Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel открылся магазин «Северные Амуры», в котором представлены продукция «Башспирта» и другие напитки отечественного производства.
В пресс-службе предприятия сообщили, что в условиях санкционных ограничений со стороны стран Запада новый проект станет особенно востребованным, так как решает вопрос импортозамещения.
АО «Башспирт» входит в шестерку ведущих производителей крепких напитков на территории Российской Федерации. За последние три года компания выпустила новые торговые марки. На сегодняшний день продукция АО «Башспирт» представлена в федеральных сетях семидесяти трех регионов Российской Федерации.