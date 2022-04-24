В здании общежития тюменского вуза образовались трещины

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, расселят до 2023 года. По данным ГУС по Тюменской области, снесут 377 жилых зданий. в которых проживает 9 000 человек. За последние 2 года расселено 100,8 тыс. кв. м жилья.