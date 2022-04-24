nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В здании общежития тюменского вуза образовались трещины

24 апреля 06:13
Фото: 1Mi
Студентов Тюменского индустриального института переселяют из-за трещин, образовавшихся в здании общежития № 2, расположенного на ул. Нагорной. Ситуация находится под контролем руководства учебного заведения.
Сюжет
Тюмень

По данным портала Ура.ру, студентов, проживающих в комнатах, на стенах которых появились трещины, переселили в другие общежития.

В настоящее время в здании идут работы по диагностике трещин, запланированы ремонтные работы. По словам учащихся ТИУ, переселение в другие общежития — это временная мера.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, расселят до 2023 года. По данным ГУС по Тюменской области, снесут 377 жилых зданий. в которых проживает 9 000 человек. За последние 2 года расселено 100,8 тыс. кв. м жилья.

Материалы по теме
К концу 2023 года в Тюменской области расселят 47 000 кв м аварийного жильяВ Тюмени многодетная семья из 10 человек получила взамен аварийного новое жилье
#Новости#ТИУ#Тюмень#Студенты#Общежитие#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25