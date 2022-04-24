В здании общежития тюменского вуза образовались трещины

По данным портала Ура.ру, студентов, проживающих в комнатах, на стенах которых появились трещины, переселили в другие общежития.
В настоящее время в здании идут работы по диагностике трещин, запланированы ремонтные работы. По словам учащихся ТИУ, переселение в другие общежития — это временная мера.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, расселят до 2023 года. По данным ГУС по Тюменской области, снесут 377 жилых зданий. в которых проживает 9 000 человек. За последние 2 года расселено 100,8 тыс. кв. м жилья.