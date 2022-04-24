В Тюменской области пройдет масштабный фестиваль Teen art

Ориентировочно, Teen art будет проходить с 1 по 27 августа. На фестивале будет концертная программа, food-зона, мастер-классы и chill-зона. В последней гости мероприятия смогут поиграть в настольные игры.
Также жители региона могут поучаствовать в конкурсе граффити и других активностях, среди которых «Культурный ТикТокер», «Мемогенератор», квиз-игру «Истоки».
Стоит отметить, что организаторы выиграли в конкурсе «Моя идея» 30 тысяч рублей на проведение фестиваля. На эти средства купят баннеры, реквизит и за счет него сформируют призовой фонд конкурсов.