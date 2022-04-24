В Тюмени потратят 56 миллионов рублей на реставрацию Дома Рубцовой

Данная информация опубликована на сайте РосТендер. Дата окончания приема заявок на участие в тендере — 20 мая 2022 года.
Дом Ф. З. Рубцовой расположен по адресу ул. Дзержинского, 34. В начале 20 века 2-этажный деревянный дом, возведённый в центре города, был зарегистрирован на мещанку Рубцову.
Объект отличается традиционной для тюменского зодчества деревянной резьбой, которая была признана культурным наследием города. Оконные наличники декорированы рельефными деталями и узором.
В 90-е в процессе реставрации к боковому фасаду дома добавили крытые сени с лестницей. Тогда там располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова. В 2019 году весной в здании случился пожар.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области за счет средств из бюджета будут проведены ремонт и реставрация более десятка исторических зданий, носящих статус объекта культурного наследия. В Тюмени отреставрированы будут Водонапорная башня, дом купцов Колмогоровых, Церковь Спаса.