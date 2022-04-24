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В Тюмени потратят 56 миллионов рублей на реставрацию Дома Рубцовой

24 апреля 13:32
Фото: «НашГород»
56 миллионов рублей потратит администрация Тюмени из городского бюджета на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дом Ф. З. Рубцовой.

Данная информация опубликована на сайте РосТендер. Дата окончания приема заявок на участие в тендере — 20 мая 2022 года.

Дом Ф. З. Рубцовой расположен по адресу ул. Дзержинского, 34. В начале 20 века 2-этажный деревянный дом, возведённый в центре города, был зарегистрирован на мещанку Рубцову.

Объект отличается традиционной для тюменского зодчества деревянной резьбой, которая была признана культурным наследием города. Оконные наличники декорированы рельефными деталями и узором.

В 90-е в процессе реставрации к боковому фасаду дома добавили крытые сени с лестницей. Тогда там располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова. В 2019 году весной в здании случился пожар.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области за счет средств из бюджета будут проведены ремонт и реставрация более десятка исторических зданий, носящих статус объекта культурного наследия. В Тюмени отреставрированы будут Водонапорная башня, дом купцов Колмогоровых, Церковь Спаса.

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