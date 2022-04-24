В Тюмени потратят 56 миллионов рублей на реставрацию Дома Рубцовой

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области за счет средств из бюджета будут проведены ремонт и реставрация более десятка исторических зданий, носящих статус объекта культурного наследия. В Тюмени отреставрированы будут Водонапорная башня, дом купцов Колмогоровых, Церковь Спаса.