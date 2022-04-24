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В России на 17% сократилось количество предложений на рынке труда

24 апреля 11:57
Фото: 1Mi
На 17% сократилось количество новых вакансии в России за последние два месяца. Эксперты прогнозируют в ближайшее время дальнейшее снижение предложений на рынке труда.

Одновременно с этим, порядка 15% компаний продолжают активно нанимать сотрудников, — пишут «Известия»

В Тюменской области ситуация на рынке труда складывается более оптимистично. На сегодняшний день в регионе на учете в органах занятости состоит 4 375 человек, что меньше почти в три раза показателей 2021 года. При этом количество заявленных вакансий превышает число безработных в 5,5 раз.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени растет спрос на официантов. Открыты на данный момент более 70 вакансий. Также требуются хирурги, автослесари, специалисты IT-отрасли.

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#Новости#Работа#Вакансии#Безработица#Валентина Бурнашева#Экономика
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