В России на 17% сократилось количество предложений на рынке труда

В Тюменской области ситуация на рынке труда складывается более оптимистично. На сегодняшний день в регионе на учете в органах занятости состоит 4 375 человек, что меньше почти в три раза показателей 2021 года. При этом количество заявленных вакансий превышает число безработных в 5,5 раз.