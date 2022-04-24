Тюменцы с 6 утра выстроились в очередь за билетами на финал Кубка Петрова

Основная продажа билетов на игру была организована еще 22 апреля — тогда распродали более тысячи мест в зале. Накануне тюменцы могли приобрести билеты онлайн. Сегодня, 24 апреля, в продажу поступило дополнительно еще 500 билетов, сообщается на сайте дворца спорта «Рубин».
Между тем, горожане в паблике VK ЧС Тюмень высказывают критику относительно малой вместимости ледового дворца — стадион вмещает лишь 3 тысячи 346 зрителей. Также обсуждают необходимость строительства новой ледовой арены.
«Надо, чтоб было просторно, красиво, очередей не было, чтоб было много точек продажи еды. Пусть это будет многофункциональный дворец, который бы охватывает различные виды спорта и развлекухи разные. Такой город как наш, давно заслуживает что-то подобное», Марина К.