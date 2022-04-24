Тюменцы с 6 утра выстроились в очередь за билетами на финал Кубка Петрова

«Надо, чтоб было просторно, красиво, очередей не было, чтоб было много точек продажи еды. Пусть это будет многофункциональный дворец, который бы охватывает различные виды спорта и развлекухи разные. Такой город как наш, давно заслуживает что-то подобное», Марина К.