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Тюменский вуз будет готовить кадры для Вооруженных Сил Российской Федерации

24 апреля 12:41
Фото: 1Mi
Учебный военный центр появится на базе Тюменского индустриального университета. Обучение в центре начнут в 2024 году.
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Тюмень

Вопрос подготовки специалистов службы горючего и смазочных материалов уже проработан Управлением ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны страны совместно с ГУ кадров министерства, — сообщает пресс-служба вуза.

В настоящее время в целях обучения по программе военной подготовки офицеров при гражданских вузах создано 37 учебных военных центров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открыта первая в России магистратура двойных дипломов национальных вузов. Сетевая магистратура «Глобальная русистика» реализуется Тюменским государственным университетом совместно с Российским университетом дружбы народов.

#Новости#ТИУ#Тюмень#Вооруженные силы#Военная служба#Валентина Бурнашева#Общество
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