Тюменский вуз будет готовить кадры для Вооруженных Сил Российской Федерации

Вопрос подготовки специалистов службы горючего и смазочных материалов уже проработан Управлением ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны страны совместно с ГУ кадров министерства, — сообщает пресс-служба вуза.
В настоящее время в целях обучения по программе военной подготовки офицеров при гражданских вузах создано 37 учебных военных центров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открыта первая в России магистратура двойных дипломов национальных вузов. Сетевая магистратура «Глобальная русистика» реализуется Тюменским государственным университетом совместно с Российским университетом дружбы народов.