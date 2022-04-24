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Тюменский бизнес стал одним из самых дорогих в стране

24 апреля 16:20
Фото: 1Mi
Средняя цена готового бизнеса в областной столице стала одной из самых высоких по стране, сообщает «РБК-Тюмень». В этой сфере Тюмень уступает только Санкт-Петербургу.
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Тюмень

Согласно данным аналитиков платформы «Авито», самые низкие цены в России на готовый бизнес — в Ярославле и Рязани. Тюмень же находится на втором месте по самым высоким средним ценам после Санкт-Петербурга. В Тюмени средняя цена составила 1 млн рублей, в культурной столице на 50 тысяч больше.

Стоит отметить, что в Тюменской области более чем в два раза вырос спрос на сельскохозяйственные предприятия и бизнес, связанный с развлечениями. Интерес к торговым и производственным организациям в регионе вырос на 20%, а общепит — на 18%.

Между тем, существенных изменений не наблюдается в строительной сфере.

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