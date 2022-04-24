Тюменский бизнес стал одним из самых дорогих в стране

Согласно данным аналитиков платформы «Авито», самые низкие цены в России на готовый бизнес — в Ярославле и Рязани. Тюмень же находится на втором месте по самым высоким средним ценам после Санкт-Петербурга. В Тюмени средняя цена составила 1 млн рублей, в культурной столице на 50 тысяч больше.
Стоит отметить, что в Тюменской области более чем в два раза вырос спрос на сельскохозяйственные предприятия и бизнес, связанный с развлечениями. Интерес к торговым и производственным организациям в регионе вырос на 20%, а общепит — на 18%.
Между тем, существенных изменений не наблюдается в строительной сфере.