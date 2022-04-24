Тюменские врачи следят за состоянием пациентов с помощью мультипараметровых мониторов

Как сообщают в региональном депздраве, в прошлом году в Областную больницу № 12 поступило новое оборудование. Медики могут отслеживать состояние пациента по жизненно важным показателям с помощью системы мультипараметрового контроля. 31 монитор закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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