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Тюменские врачи следят за состоянием пациентов с помощью мультипараметровых мониторов

24 апреля 06:34
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Как сообщают в региональном депздраве, в прошлом году в Областную больницу № 12 поступило новое оборудование. Медики могут отслеживать состояние пациента по жизненно важным показателям с помощью системы мультипараметрового контроля. 31 монитор закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Такое оборудование активно используется для помощи пациентам, чье состояние оценивается как тяжелое и критическое. Медики по мониторам отслеживают частоту и эффективность дыхания, артериальное и пульсовое давление, частоту и ритмичность пульса.

Как рассказал заместитель главврача по медицинской части ОБ№ 12 Евгений Ердушкин, такие мониторы незаменимы при операциях, где важен постоянный мониторинг показателей состояния пациента.

Он также отметил, что мониторы помогли медикам в лечении более тысячи пациентов. Оборудование установлено в отделениях кардиологии и анестезиологии, а также отделении анестезиологии-реанимации моноинфекционного госпиталя.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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