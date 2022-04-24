Тюменские врачи следят за состоянием пациентов с помощью мультипараметровых мониторов

Такое оборудование активно используется для помощи пациентам, чье состояние оценивается как тяжелое и критическое. Медики по мониторам отслеживают частоту и эффективность дыхания, артериальное и пульсовое давление, частоту и ритмичность пульса.
Как рассказал заместитель главврача по медицинской части ОБ№ 12 Евгений Ердушкин, такие мониторы незаменимы при операциях, где важен постоянный мониторинг показателей состояния пациента.
Он также отметил, что мониторы помогли медикам в лечении более тысячи пациентов. Оборудование установлено в отделениях кардиологии и анестезиологии, а также отделении анестезиологии-реанимации моноинфекционного госпиталя.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.