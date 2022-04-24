Тюменские дачники рассказали, как уберечь растения от вредителей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 30 апреля возобновят движение садоводческие маршруты. Нынешним летом на этом направлении будут работать 57 автобусов в будние дни и 75 — в выходные. Основная масса автобусных маршрутов к дачным товариществам будет стартовать с остановок рядом с Центральным рынком, библиотеки имени Менделеева и завода «Медоборудование».