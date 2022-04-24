Тюменские дачники рассказали, как уберечь растения от вредителей

Нанесение краски на поверхность коры формирует слой, который пропускает воздух, но задерживает ультрафиолетовые лучи. Он держится в течение двух лет и облегчает процесс ухода за садом. Кроме того, раствор помогает и в борьбе с дачными вредителями.
Для приготовления смеси специалисты советуют смешать 3 кг гашеной извести, 10 литров чистой воды и 0,5 кг медного купороса, добавить 100 граммов казеинового клея или пару ложек клейстера, сваренного из муки. Затем раствор необходимо настоять несколько часов, после чего нанести на стволы деревьев. Готовую смесь для побелки также можно приобрести в специализированных магазинах.
Опытные садоводы начинают проводить обработку в начале марта, но отмечают, что делать это можно и в апреле–мае. — пишет АиФ «Западная Сибирь».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 30 апреля возобновят движение садоводческие маршруты. Нынешним летом на этом направлении будут работать 57 автобусов в будние дни и 75 — в выходные. Основная масса автобусных маршрутов к дачным товариществам будет стартовать с остановок рядом с Центральным рынком, библиотеки имени Менделеева и завода «Медоборудование».
С 15 апреля в Тюменской области установлен особый пожароопасный режим. Тюменцам запрещено выезжать в лес, на дачных участках нельзя сжигать траву и мусор. В прошлом году из-за сильной жары и засухи в регионе были сильные пожары.