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Тюменские байкеры под присмотром ГИБДД

24 апреля 07:25
Фото: ГИБДД Тюменской области
Мотовзвод полка ДПС ГИБДД вышел на улицы Тюмени. В ближайшие полгода инспектора будут следить за порядком на дорогах и соблюдением правил дорожного движения водителями мотоциклов.
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Тюмень

ГИБДД напоминает, что водители мотоциклистов могут управлять транспортом только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории, мотоциклы должны быть зарегистрированы в порядке, установленном законом. Также, как и остальные участники дорожного движения водители мотоциклов должны не превышать разрешенную скорость движения.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени 14-летний мотоциклист, не удержав надлежащей дистанции, попал в ДТП с машиной марки Toyota. Подросток получил травму руки.

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