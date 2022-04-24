Тюменские байкеры под присмотром ГИБДД

ГИБДД напоминает, что водители мотоциклистов могут управлять транспортом только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории, мотоциклы должны быть зарегистрированы в порядке, установленном законом. Также, как и остальные участники дорожного движения водители мотоциклов должны не превышать разрешенную скорость движения.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени 14-летний мотоциклист, не удержав надлежащей дистанции, попал в ДТП с машиной марки Toyota. Подросток получил травму руки.