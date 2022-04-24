Пострадавшие в ДТП Тюмени попали в реанимацию

В результате аварии в Абалаке пострадали две женщины. За рулем автомобиля находилась 42-летняя жительница Салехарда. Машина съехала с обрыва и влетела в дерево на склоне. Водитель и 61-летняя пассажирки получили различные травмы, седи которых повреждения ребер, гортани, позвоночника, головы и другие.