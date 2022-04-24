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Пострадавшие в ДТП Тюмени попали в реанимацию

24 апреля 04:53
Как сообщают в Управлении ГИБДД по Тюменской области, в субботу в регионе произошло 8 аварий. Пострадали 10 человек, двое из них — дети.
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Тюмень

В Тюменской области вчера было зарегистрировано 2 столкновения, 2 наезда на пешеходов, еще 2 наезда на велосипедистов, а также опрокидывание и съезд с дороги.

В результате аварии в Абалаке пострадали две женщины. За рулем автомобиля находилась 42-летняя жительница Салехарда. Машина съехала с обрыва и влетела в дерево на склоне. Водитель и 61-летняя пассажирки получили различные травмы, седи которых повреждения ребер, гортани, позвоночника, головы и другие.

Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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