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Завод по производству бетулина появится в Тюменской области

23 апреля 05:04
Фото: 1Mi
Завод по производству бетулина планирует построить в Тюменской области ООО «Биологическое предприятие». Под производство инвестору выделен в аренду участок 5 га в селе Утешево.
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Тюмень

Инвестиции в проект составят 142 млн рублей, будет создано 36 новых рабочих мест. В 2026 году предприятие намерено выйти на полную мощность с выпуском 12 тонн бетулина в год, сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Завод будет ориентирован на промышленную реализацию технологии получения бетулина для использования в фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической, пищевой отраслях промышленности.

В настоящее время инвестор ведет опытное производство бетулина в лабораториях Тюмени и Владивостока по уникальной технологии, которая предполагает получение продукта фармокопейной чистоты (более 99%). Проведенные испытания уже подтвердили показатели чистоты продукции, которая используется при производстве биологически активных добавок и консервировании рыбы.

Тритерпеноид бетулин — это основной химический компонент бересты. Бетулин проявляет широкий спектр биологической активности, включающий антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые (антираковые) свойства.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тобольский завод «ЗапСибНефтехим» запустил производство малеинового ангидрида (МАН). Данное вещество пользуется большим спросом и применяется для производства смол, клея, замазки, синтетических волокон, моющих средств и других связующих компонентов.

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