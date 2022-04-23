Завод по производству бетулина появится в Тюменской области

Инвестиции в проект составят 142 млн рублей, будет создано 36 новых рабочих мест. В 2026 году предприятие намерено выйти на полную мощность с выпуском 12 тонн бетулина в год, сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Завод будет ориентирован на промышленную реализацию технологии получения бетулина для использования в фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической, пищевой отраслях промышленности.
В настоящее время инвестор ведет опытное производство бетулина в лабораториях Тюмени и Владивостока по уникальной технологии, которая предполагает получение продукта фармокопейной чистоты (более 99%). Проведенные испытания уже подтвердили показатели чистоты продукции, которая используется при производстве биологически активных добавок и консервировании рыбы.
Тритерпеноид бетулин — это основной химический компонент бересты. Бетулин проявляет широкий спектр биологической активности, включающий антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые (антираковые) свойства.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тобольский завод «ЗапСибНефтехим» запустил производство малеинового ангидрида (МАН). Данное вещество пользуется большим спросом и применяется для производства смол, клея, замазки, синтетических волокон, моющих средств и других связующих компонентов.