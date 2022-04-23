Завод по производству бетулина появится в Тюменской области

В настоящее время инвестор ведет опытное производство бетулина в лабораториях Тюмени и Владивостока по уникальной технологии, которая предполагает получение продукта фармокопейной чистоты (более 99%). Проведенные испытания уже подтвердили показатели чистоты продукции, которая используется при производстве биологически активных добавок и консервировании рыбы.