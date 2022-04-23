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Захар Прилепин осудил «ДДТ», жесткие ДТП, салют на Первомай запустят в Зареке

23 апреля 18:18
Фото: 1Mi
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин высказался по поводу отказа группы «ДДТ» выступать на сцене Тюменской филармонии из-за знака Z на фасаде здания. Он осудил коллектив.
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Тюмень

Захар Прилепин осудил группу «ДДТ» за отказ от выступления

На сайте группы «ДДТ» несколько дней назад появилось объявление об отмене концертов 20 и 21 апреля. Также сообщалось, что выступление будет перенесено на 2023 год на другую площадку. Согласно афише, группа должна была выступать в Тюменской филармонии.

Лидер коллектива рассказал о причинах в интервью Александру Плющеву на YouTube-канале журналиста. Шевчук рассказал, что перенос концерта связан с отказом группы играть на площадке, на фасаде которой установили букву Z в поддержку спецоперации на Украине.

Российский писатель и политик Захар Прилепин отметил, что музыканты могли бы помогать беженцам, материально помогать раненым в госпиталях или оказать материальную поддержку. «Пресловутого гуманизма русской культуры не хватает на подобные жесты», — заявил Прилепин.

В Тюменской области произошло три жестких ДТП

Сегодня на дорогах региона произошло несколько серьезных аварий. Одна из них случилась днем на улице Миусская, 8. Здесь произошло столкновение автомобилей Mercedes и Mazda. Как рассказали «Нашему городу» в Управлении ГИБДД по Тюменской области, у обеих машин сильно пострадали капоты.

Предварительно, в аварии пострадали два человека, который получили различные травмы. Из-за произошедшего на улице Запольной образовалась пробка.

Второе ДТП случилось на смотровой площадке в Абалаке. Как выяснилось, «Нексия» съехала в обрыв. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель перепутала педали. Водитель и пассажирка авто пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Еще одна авария зафиксировано на Объездной дороге у ТЭЦ-2.

Стало известно, где запустят салют 1 мая

В честь праздника 1 мая в областной столице традиционно будут запускать фейерверки. В этом году салют запустят в 22.00 на улице Береговая, 109.

Стоит отметить, что празднование в начале месяца анонсировал глава города в своем Telegram-канале. Там Руслан Кухарук упомянул выступления, салют и другие праздничные мероприятия.

Напомним, что из-за празднования в областной столице на некоторых улицах будет перекрыто движение. Так, 1 мая перекроют участок дороги на улице Республики от пересечения с Перекопской до Луначарского. Частично будет ограничено движение на улицах Береговая и Ленина.

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