Захар Прилепин осудил «ДДТ», жесткие ДТП, салют на Первомай запустят в Зареке

Захар Прилепин осудил группу «ДДТ» за отказ от выступления
На сайте группы «ДДТ» несколько дней назад появилось объявление об отмене концертов 20 и 21 апреля. Также сообщалось, что выступление будет перенесено на 2023 год на другую площадку. Согласно афише, группа должна была выступать в Тюменской филармонии.
Лидер коллектива рассказал о причинах в интервью Александру Плющеву на YouTube-канале журналиста. Шевчук рассказал, что перенос концерта связан с отказом группы играть на площадке, на фасаде которой установили букву Z в поддержку спецоперации на Украине.
Российский писатель и политик Захар Прилепин отметил, что музыканты могли бы помогать беженцам, материально помогать раненым в госпиталях или оказать материальную поддержку. «Пресловутого гуманизма русской культуры не хватает на подобные жесты», — заявил Прилепин.
В Тюменской области произошло три жестких ДТП
Сегодня на дорогах региона произошло несколько серьезных аварий. Одна из них случилась днем на улице Миусская, 8. Здесь произошло столкновение автомобилей Mercedes и Mazda. Как рассказали «Нашему городу» в Управлении ГИБДД по Тюменской области, у обеих машин сильно пострадали капоты.
Предварительно, в аварии пострадали два человека, который получили различные травмы. Из-за произошедшего на улице Запольной образовалась пробка.
Второе ДТП случилось на смотровой площадке в Абалаке. Как выяснилось, «Нексия» съехала в обрыв. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель перепутала педали. Водитель и пассажирка авто пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии.
Еще одна авария зафиксировано на Объездной дороге у ТЭЦ-2.
Стало известно, где запустят салют 1 мая
В честь праздника 1 мая в областной столице традиционно будут запускать фейерверки. В этом году салют запустят в 22.00 на улице Береговая, 109.
Стоит отметить, что празднование в начале месяца анонсировал глава города в своем Telegram-канале. Там Руслан Кухарук упомянул выступления, салют и другие праздничные мероприятия.
Напомним, что из-за празднования в областной столице на некоторых улицах будет перекрыто движение. Так, 1 мая перекроют участок дороги на улице Республики от пересечения с Перекопской до Луначарского. Частично будет ограничено движение на улицах Береговая и Ленина.