Захар Прилепин осудил «ДДТ», жесткие ДТП, салют на Первомай запустят в Зареке

На сайте группы «ДДТ» несколько дней назад появилось объявление об отмене концертов 20 и 21 апреля. Также сообщалось, что выступление будет перенесено на 2023 год на другую площадку. Согласно афише, группа должна была выступать в Тюменской филармонии.