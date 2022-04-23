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В Тюменской области усилят меры безопасности на майские праздники

23 апреля 04:21
Фото: 1Mi
Дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей Тюменской области в период майских праздников примут органы власти и правоохранительные структуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
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Полиция

Порядка 2 500 сотрудников полиции и 440 дружинников будут охранять правопорядок в дни майских праздников. Все места массового пребывания людей перед проведением праздничных мероприятий обследуют на предмет выявления взрывных устройств.

Также на усиленный режим работы перейдут сотрудники Росгвардии.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени 1 мая с 16 часов и до позднего вечера будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах города. В частности, в связи с проведением праздничных мероприятий закроют дорогу на улице Республики на участке от Перекопской до Луначарского.

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#Новости#Росгвардия#Полиция#Тюмень#Безопасность#Валентина Бурнашева#Общество
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