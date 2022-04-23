В Тюменской области усилят меры безопасности на майские праздники

Порядка 2 500 сотрудников полиции и 440 дружинников будут охранять правопорядок в дни майских праздников. Все места массового пребывания людей перед проведением праздничных мероприятий обследуют на предмет выявления взрывных устройств.
Также на усиленный режим работы перейдут сотрудники Росгвардии.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени 1 мая с 16 часов и до позднего вечера будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах города. В частности, в связи с проведением праздничных мероприятий закроют дорогу на улице Республики на участке от Перекопской до Луначарского.