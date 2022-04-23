В Тюменской области усилят меры безопасности на майские праздники

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени 1 мая с 16 часов и до позднего вечера будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах города. В частности, в связи с проведением праздничных мероприятий закроют дорогу на улице Республики на участке от Перекопской до Луначарского.