В Тюменской области стартует Единая неделя иммунизации

В рамках проведения Единой недели иммунизации в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области до 29 апреля будет работать горячая линия по вакцинопрофилактике. Жители региона смогут задать интересующие их вопросы медикам по телефонам: 8 (3452) 20-34-47, 20-21-07. Кроме этого, можно обратиться в Консультационный центр на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по телефону: 8 (3452) 68-48-94.
Сегодня на территории России, в том числе тюменского региона, действует Национальный календарь профилактических прививок, который включает в себя прививки против туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка, кори, паротита, коклюша, полиомиелита, краснухи, пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, гриппа.
Кроме того, в календарь профилактических прививок включена вакцинация против клещевого энцефалита, туляремии, менингококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита А, дизентерии, ротавирусной и коронавирусной инфекций.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году против клещевого вирусного энцефалита в Тюменской области прививки поставили 49 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей.