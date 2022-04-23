В Тюменской области стартует Единая неделя иммунизации

В рамках проведения Единой недели иммунизации в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области до 29 апреля будет работать горячая линия по вакцинопрофилактике. Жители региона смогут задать интересующие их вопросы медикам по телефонам: 8 (3452) 20-34-47, 20-21-07. Кроме этого, можно обратиться в Консультационный центр на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по телефону: 8 (3452) 68-48-94.