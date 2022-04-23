В тюменских школах с 1 сентября будут поднимать флаг России

С 1 сентября 2022 года во всех образовательных организациях региона занятия будут начинаться с подъема государственного флага Российской Федерации, сообщает инфоцентр правительства области.
Идея ввести в школах поднятие российского флага принадлежит воспитателю международного детского центра «Артек» Вячеславу Антипову, который озвучил ее президенту Владимиру Путину. Глава страны одобрил инициативу, отметив, что для ее реализации необходимо разработать единый общероссийский стандарт.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области продолжается реализация программы по замене в регионе деревянных зданий школ. Всего в этом году должны быть заменены на новые 30 ветхих объектов.
В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.
Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.