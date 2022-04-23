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Тюменцы могут получить поддержку своих креативных проектов

23 апреля 17:30
Фото: Photo by Campaign Creators on Unsplash
Желающие могут подать заявку на участие в программе поддержки креативных сообществ и создателей от «Конторы пароходства», сообщает Moi-portal.ru.
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Тюмень

Для успешного прохождения отбора участникам необходимо представить свой проект в одном из направлений работы мультицентра, среди них современное искусство, изменение городской среды, развитие площадки «Конторы пароходства» и прилегающей территории набережной реки Туры. Оценивать заявки участников будут по соответствию выбранному направлению, уникальности, масштабу и уровню.

Крайний срок подачи заявки — до 15 ноября 2022 года. Сделать это можно на сайте мультицентра.

Участники проекта в этом году могут выиграть поддержку в создании фоторепортажа, рассылок, записи трека. Также тюменцы могут получить стажировку в сфере креативных индустрий.

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