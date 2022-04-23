Тюменцы могут получить поддержку своих креативных проектов

Для успешного прохождения отбора участникам необходимо представить свой проект в одном из направлений работы мультицентра, среди них современное искусство, изменение городской среды, развитие площадки «Конторы пароходства» и прилегающей территории набережной реки Туры. Оценивать заявки участников будут по соответствию выбранному направлению, уникальности, масштабу и уровню.