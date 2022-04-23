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Тюменцев приглашают принять участие в культурном проекте «Архивация нас»

23 апреля 07:16
Фото: 1Mi
Как сообщают в пресс-службе молодёжного театрального центра «Космос», на тюменской набережной состоится специальная акция. 26 апреля в 17:00 жители и гости областной столицы смогут принять участие в четырех активностях и собрать небольшой архив фото.
Сюжет
Тюмень

На месте установят куб. Он будет стоять в конце набережной со стороны Масловского взвоза. Стоит отметить, что каждая сторона куба будет отвечать за определенное направление культурного проекта. Всего таких 4.

На направлении «хореография» участники акции могут запечатлеть себя в позах, которые отражают их внутреннее состояние. «Драматургия» позволит гостям выразить свои чувства на листе бумаги. «Новых медиа и звуковом ландшафте» покажут тюменцам и гостям города, как они звучат. «Театр соучастия и театр горожан» станет для участников проекта возможностью высказаться и найти поддержку у других.

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#Новости#Театр#Проекты#Культура#Тюмень#Елизавета Романова
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