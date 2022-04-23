Тюменцев приглашают принять участие в культурном проекте «Архивация нас»

На направлении «хореография» участники акции могут запечатлеть себя в позах, которые отражают их внутреннее состояние. «Драматургия» позволит гостям выразить свои чувства на листе бумаги. «Новых медиа и звуковом ландшафте» покажут тюменцам и гостям города, как они звучат. «Театр соучастия и театр горожан» станет для участников проекта возможностью высказаться и найти поддержку у других.