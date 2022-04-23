Тюменцам раздадут 50 тысяч Георгиевских лент

Распространять ленты будут в образовательных учреждениях, торгово-развлекательных центрах, домах культуры, парках, на площадях и стадионах, скверах, сообщается на странице VK тюменского отделения молодежной общественно — политической организации «Молодая Гвардия».
На сегодняшний день уже роздано 8 тысяч Георгиевских лент.
Акция «Георгиевская лента» проходит на территории Тюменской области более десяти лет и является неотъемлемой частью патриотической кампании «МЫ ПОМНИМ!».
Ранее «Наш Город» сообщал, что в этом году 50 тысяч жителей Тюменской области получат праздничные выплаты в преддверии Дня Победы. На эти цели из регионального бюджета выделено 154 млн рублей.
Финансовая поддержка будет оказана участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и представителям некоторых других льготных категорий населения.