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Тюменцам раздадут 50 тысяч Георгиевских лент

23 апреля 06:32
Фото: 1Mi
Акция «Георгиевская лента» стартовала в Тюменской области 20 апреля. В рамках мероприятия жителям региона раздадут порядка 50 тысяч лент.
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Тюмень

Распространять ленты будут в образовательных учреждениях, торгово-развлекательных центрах, домах культуры, парках, на площадях и стадионах, скверах, сообщается на странице VK тюменского отделения молодежной общественно — политической организации «Молодая Гвардия».

На сегодняшний день уже роздано 8 тысяч Георгиевских лент.

Акция «Георгиевская лента» проходит на территории Тюменской области более десяти лет и является неотъемлемой частью патриотической кампании «МЫ ПОМНИМ!».

Ранее «Наш Город» сообщал, что в этом году 50 тысяч жителей Тюменской области получат праздничные выплаты в преддверии Дня Победы. На эти цели из регионального бюджета выделено 154 млн рублей.

Финансовая поддержка будет оказана участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и представителям некоторых других льготных категорий населения.

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