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Тюменские музыканты выступят на крупнейшем в России музыкальном фестивале

23 апреля 03:25
Фото: 1Mi
Как сообщают организаторы, ночью 24 июня состоится музыкальный фестиваль Ural Music Night. На различных площадках Екатеринбурга выступят около 2 тысяч музыкантов, среди которых есть и тюменские музыканты.
Сюжет
Тюмень

В этом году на сценах фестиваля можно будет встретить тюменских исполнителей: AETERNA, слеза, Just Suzie, Lara Krouts и Ada D’Arte, MIMIKO, а также диджеев Firehold и Kslval-1.2.

На крупнейшем музыкальном фестивале страны представлены разные жанры. Так, слушатели могут познакомиться с роком, хип-хопом, джазом, фолком, электроникой, поп-музыкой и другими.

Стоит отметить, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, что фестиваль проводится в Екатеринбурге и длится один день. Слушатели могут самостоятельно составить себе маршрут из выступлений любимых исполнителей. Посетить фестиваль может любой желающий, вход бесплатный.

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