Тюменские музыканты выступят на крупнейшем в России музыкальном фестивале

В этом году на сценах фестиваля можно будет встретить тюменских исполнителей: AETERNA, слеза, Just Suzie, Lara Krouts и Ada D’Arte, MIMIKO, а также диджеев Firehold и Kslval-1.2.
На крупнейшем музыкальном фестивале страны представлены разные жанры. Так, слушатели могут познакомиться с роком, хип-хопом, джазом, фолком, электроникой, поп-музыкой и другими.
Стоит отметить, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, что фестиваль проводится в Екатеринбурге и длится один день. Слушатели могут самостоятельно составить себе маршрут из выступлений любимых исполнителей. Посетить фестиваль может любой желающий, вход бесплатный.