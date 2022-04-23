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Пасхальное богослужение тюменцы смогут посмотреть по TV и в интернете

23 апреля 12:24
Фото: 1Mi
В Тюмени опубликовали расписание трансляций Пасхального богослужения из Софийско-Успенского собора. В ночь с 23 на 24 апреля жители региона смогут посмотреть трансляции богослужений из главного собора Тобольского Кремля в эфире и в соцсетях.

По данным инфоцентра правительства Тюменской области, 23 апреля в 23:45 начнется прямая трансляция Пасхального богослужения на телеканалах «Россия-24», «Тюменское время», «Тобольское время».

Также службу будут транслировать на радиочастоте 92,4 FM, в соцсети ВК на страницах «Тюменское время» и «Тобольское время», в аккаунтах в соцсетях и на сайте ГТРК «Регион-Тюмень».

Ранее «Наш Город» сообщал, что Пасхальные богослужения и церемонии освящения куличей пройдут во всех храмах Тюменской области 23 и 24 апреля.

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