Пасхальное богослужение тюменцы смогут посмотреть по TV и в интернете

По данным инфоцентра правительства Тюменской области, 23 апреля в 23:45 начнется прямая трансляция Пасхального богослужения на телеканалах «Россия-24», «Тюменское время», «Тобольское время».
Также службу будут транслировать на радиочастоте 92,4 FM, в соцсети ВК на страницах «Тюменское время» и «Тобольское время», в аккаунтах в соцсетях и на сайте ГТРК «Регион-Тюмень».
Ранее «Наш Город» сообщал, что Пасхальные богослужения и церемонии освящения куличей пройдут во всех храмах Тюменской области 23 и 24 апреля.