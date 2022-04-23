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Малооблачная, но прохладная погода ждет жителей Тюмени в субботу

23 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В субботу тюменцев ждёт малооблачная, но прохладная погода, сообщает Гисметео.
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Тюмень

Температура воздуха днём составит + 4 градуса, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Влажность около 50%, осадков в областной столице не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы.

В воскресенье резко потеплеет до + 9 градусов, весь день будет облачно. Скорость южного ветра повысится до 3 метров в секунду, влажность 55%. Осадков в этот день не ожидается.

Небольшой дождь ожидают синоптики в понедельник, температура воздуха повысится до + 10 градусов. Скорость ветра повысится до 2-4 метров в секунду, дождь возможен с 14 до 17 часов дня.

На следующей неделе возможен штормовой ветер до 15 метров в секунду и тёплая погода. Днём будет пасмурно.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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