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Качество тюменской воды взяли на особый контроль

23 апреля 11:19
Фото: 1Mi
Тюменский водоканал усилил режим контроля за качеством воды в период весеннего паводка. Лаборатория предприятия увеличила кратность отбора проб воды на всех этапах её очистки и транспортировки.
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Тюмень

В режим «боевой готовности» приведено оборудование эксплуатационных подразделений, проверены системы, создан необходимый запас ресурсов и реагентов. Ведется анализ уровня и качества исходной воды в районе водозабора и в устье реки Тура.

Качество питьевой воды проверяют по 60 показателям. Регулярно пробы отбираются в 238 точках городской распределительной сети.

«Для нас поводковый период наступает задолго до схода льда с поверхности реки. В период с 1 апреля по 15 мая на предприятии усиливается лабораторный контроль качества воды на всех этапах очистки и транспортировки. Ежечасные лабораторные исследования позволяют корректировать дозы реагентов и подавать горожанам водопроводную воду, соответствующую санитарно-гигиеническим нормативам», главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.

Ранее «Наш Город» сообщал, что утром 17 апреля на Туре начался ледоход. Река вскрылась в районе очистных сооружений в черте Тюмени и лед без заторов сразу прошел от набережной до Лесобазы.

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