Качество тюменской воды взяли на особый контроль

«Для нас поводковый период наступает задолго до схода льда с поверхности реки. В период с 1 апреля по 15 мая на предприятии усиливается лабораторный контроль качества воды на всех этапах очистки и транспортировки. Ежечасные лабораторные исследования позволяют корректировать дозы реагентов и подавать горожанам водопроводную воду, соответствующую санитарно-гигиеническим нормативам», главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.