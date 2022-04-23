Избитая в скейт-парке Тюмени пенсионерка поделилась подробностями конфликта

Мальчик гулял с бабушкой у скейт-площадки и заметил у другого ребенка самокат, похожий на тот, что был у него. Гульсина Ведерникова попросила ребенка позвонить родителям, чтобы те подтвердили, что самокат действительно принадлежит ему. Увидев мужчину, пенсионерка пошла навстречу.