В Тюменской области высадят около 100 гектаров облепихи и смородины

Порядка 30 гектаров облепихи и 60 гектаров черной смородины высадят в этом году аграрии Викуловского и Ялуторовского районов. Для развития производства ягод в регионе предусмотрены субсидии на возмещение 70% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

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