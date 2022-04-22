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В Тюменской области высадят около 100 гектаров облепихи и смородины

22 апреля 04:40
Фото: 2sotki.ru
Порядка 30 гектаров облепихи и 60 гектаров черной смородины высадят в этом году аграрии Викуловского и Ялуторовского районов. Для развития производства ягод в регионе предусмотрены субсидии на возмещение 70% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
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Тюмень

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, развитие ягодной отрасли — инициатива снизу, которую поддерживает региональное правительство.

«У этой отрасли большой потенциал. Мы поддерживаем любую здоровую инициативу», Александр Моор.

По данным информационного центра областного правительства, заинтересованность в закладке ягодных насаждений в личных подсобных хозяйствах выразили свыше 120 семей из Вагайского и Ярковского районов.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области введен мораторий на проверки малого бизнеса, который позволит предпринимателям тратить больше времени на ведение бизнеса и ответственнее подходить к делу.

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