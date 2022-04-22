В Тюменской области высадят около 100 гектаров облепихи и смородины

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, развитие ягодной отрасли — инициатива снизу, которую поддерживает региональное правительство.
«У этой отрасли большой потенциал. Мы поддерживаем любую здоровую инициативу», Александр Моор.
По данным информационного центра областного правительства, заинтересованность в закладке ягодных насаждений в личных подсобных хозяйствах выразили свыше 120 семей из Вагайского и Ярковского районов.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области введен мораторий на проверки малого бизнеса, который позволит предпринимателям тратить больше времени на ведение бизнеса и ответственнее подходить к делу.