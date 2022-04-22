Другой точки зрения придерживается аналитик Антон Быков — он прогнозирует возможное снижение цен на недвижимость на 30-40% в течение 2022 года. Эксперт ссылается на ожидаемое сокращение объема спроса и отмечает, что еще до кризиса в экономике и в политической ситуации цены были в среднем по рынку завышены. Быков напоминает, что еще в начале этого года спрос на жилую недвижимость начал снижаться, а ставки по ипотеке расти. К лету 2022 года, по прогнозам эксперта, спрос на недвижимость может сократиться почти вполовину. Упадут в ценах, как считает Быков, и новостройки, и «вторичка», и загородная недвижимость в поселках, за городской чертой.