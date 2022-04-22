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В Тюмени стали брать меньше ипотечных кредитов

22 апреля 08:26
Фото: piqsels.com
В Тюмени стали брать меньше ипотечных кредитов
Ипотека в 2022 году претерпела целый ряд масштабных изменений, и самое главное из них — повышение ставки на покупку недвижимости в кредит в условиях роста цен на жилье. В таких условиях все чаще тюменцы отказываются от покупки квартир и домов, предпочитая ждать и продолжая отслеживать цены на недвижимость.

Какие действия покупатели жилья могут предпринять прямо сейчас, что будет с ценами и какими условиями могут воспользоваться желающие оформить договор по ипотечному кредиту — разбираемся в этой статье.

Ипотека на новостройки и строящееся жилье в Тюмени. Изменение госпрограмм

Льготная ипотека с государственной поддержкой — одна из мер помощи как строительной отрасли, так и покупательной способности граждан России в условиях роста цен. Этой программой активно пользуются те, кто запланировал приобретение жилья на первичном рынке в ипотеку по соответствующим ценам — в марте суммарный объем выданных кредитов по льготным госпрограммам ипотеки вырос почти на 50%.

Условия льготной ипотеки на недвижимость на первичном рынке в Тюмени с апреля 2022 года изменились следующим образом:

  • ставка — максимум 12% в год;
  • сумма средств, которые можно взять в виде кредита — 6 млн рублей для Тюмени и области:
  • размер первоначального денежного взноса за объект — от 15% его цены.

Неизменными в 2022 году остались условия «Семейной ипотеки», которой по-прежнему могут воспользоваться семьи с детьми, родившимися после 2018 года. Ставка по этому продукту при покупке недвижимости вне зависимости от ее цены составляет максимум 6%, жилье приобретается только у юридического лица, то есть у застройщика.

По данным ДОМ.РФ, в 2021 году не менее 70% жилья в российских новостройках покупалось с привлечением кредитных средств, то есть в ипотеку. Новые условия госпрограммы позволят увеличить этот показатель.

Ипотека на вторичное жилье в Тюмени

Некоторые банки России, в том числе и те, которые работают в Тюмени и области, с апреля 2022 года начали пересматривать условия выдачи и цены ипотеки на покупку вторичного жилья. Ряд банков предлагает кредиты на покупку жилья на вторичном рынке под 17-18% при условии внесения как минимум 20% от его цены.

Ипотека на вторичное жилье в Тюмени
Фото: piqsels.com

Ипотека на загородную недвижимость в Тюмени

Спрос на загородную недвижимость, несмотря на ситуацию в экономике, продолжает расти, равно как и цены таких объектов. Те, кто желает приобрести загородный дом в Тюменской области, могут обратиться в банки и воспользоваться ипотекой на льготных условиях — соответствующие программы реализуют многие финансовые организации.

Семьи с детьми в Тюменской области могут оформить ипотечный кредит на строительство загородной недвижимости (дома) на льготных условиях:

  • ставка минимум 6%;
  • первоначальный взнос — минимум 15% от общей стоимости объекта.

Для тех, кто проживает в Тюменской области в сельской местности или готовится к переезду, в банках действует льготная ипотека на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Ее условия:

  • ставка — 12%;
  • стартовый взнос — от 15% цены готового дома;
  • цена (размер кредита) — максимум 12 млн рублей.

Заемные средства участник программы имеет право потратить на возведение дома на участке, который или покупается за счет банковского кредита, или уже есть в собственности. Также можно потратить ипотечные средства на покупку уже готового дома.

Когда снизят ставку по ипотеке в Тюмени?

Точных прогнозов по снижению ставки по ипотечным кредитам на недвижимость сегодня не может дать ни один эксперт. По мнению некоторых специалистов в сфере недвижимости, на вторичном рынке в перспективе, то есть в течение 2022 года, ставка может сократиться до 17%. В то же время риелторы утверждают, что для стабильной работы рынка ипотечного кредитования ставка должна составлять 15% максимум.

Стоит ли брать тюменцам ипотеку сейчас?

Стоит ли брать ипотеку в 2022 году, с учетом цен на обслуживание кредитов — вопрос, на который вряд ли можно ответить однозначно. Руководитель консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев считает, что все зависит от ситуации, в которой находится потенциальный покупатель недвижимости.

По мнению Михаила Ковалева, оформлять ипотеку можно при следующих условиях:

  • есть возможность принять участие в льготной программе;
  • есть право на получение материнского капитала;
  • финансовое положение не вызывает опасений;
  • вопрос с недвижимостью необходимо решить оперативно.

Тем, кто планировал купить жилую недвижимость в ипотеку с целью вложить финансовые средства, эксперт советует подождать — взять паузу и наблюдать за ситуацией на рынке, в том числе за ценами.

Прогноз изменения цен на недвижимость в 2022–2023 годах

Цены на недвижимость в 2022 и в 2023 годах, как утверждают эксперты, будут напрямую зависеть от экономической и политической обстановки в России и в мире. Точных прогнозов по поводу цен не даст никто, эксперты только делятся своими предположениями.

Стоит ли брать тюменцам ипотеку сейчас?
Фото: piqsels.com

Руководитель СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков считает, что для стабилизации и роста стоимости жилья на вторичном рынке необходимо несколько условий. «Это резкий дефицит квартир в новостройках и сворачивание льготных программ», — уточняет эксперт. В то же время, по мнению Кулакова, если государство изыщет ресурсы для поддержки ипотечного рынка и застройщиков, собственники начнут снижать цены на вторичном рынке, но несущественно.

Другой точки зрения придерживается аналитик Антон Быков — он прогнозирует возможное снижение цен на недвижимость на 30-40% в течение 2022 года. Эксперт ссылается на ожидаемое сокращение объема спроса и отмечает, что еще до кризиса в экономике и в политической ситуации цены были в среднем по рынку завышены. Быков напоминает, что еще в начале этого года спрос на жилую недвижимость начал снижаться, а ставки по ипотеке расти. К лету 2022 года, по прогнозам эксперта, спрос на недвижимость может сократиться почти вполовину. Упадут в ценах, как считает Быков, и новостройки, и «вторичка», и загородная недвижимость в поселках, за городской чертой.

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