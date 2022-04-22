Какие действия покупатели жилья могут предпринять прямо сейчас, что будет с ценами и какими условиями могут воспользоваться желающие оформить договор по ипотечному кредиту — разбираемся в этой статье.
Льготная ипотека с государственной поддержкой — одна из мер помощи как строительной отрасли, так и покупательной способности граждан России в условиях роста цен. Этой программой активно пользуются те, кто запланировал приобретение жилья на первичном рынке в ипотеку по соответствующим ценам — в марте суммарный объем выданных кредитов по льготным госпрограммам ипотеки вырос почти на 50%.
Условия льготной ипотеки на недвижимость на первичном рынке в Тюмени с апреля 2022 года изменились следующим образом:
Неизменными в 2022 году остались условия «Семейной ипотеки», которой по-прежнему могут воспользоваться семьи с детьми, родившимися после 2018 года. Ставка по этому продукту при покупке недвижимости вне зависимости от ее цены составляет максимум 6%, жилье приобретается только у юридического лица, то есть у застройщика.
По данным ДОМ.РФ, в 2021 году не менее 70% жилья в российских новостройках покупалось с привлечением кредитных средств, то есть в ипотеку. Новые условия госпрограммы позволят увеличить этот показатель.
Некоторые банки России, в том числе и те, которые работают в Тюмени и области, с апреля 2022 года начали пересматривать условия выдачи и цены ипотеки на покупку вторичного жилья. Ряд банков предлагает кредиты на покупку жилья на вторичном рынке под 17-18% при условии внесения как минимум 20% от его цены.
Спрос на загородную недвижимость, несмотря на ситуацию в экономике, продолжает расти, равно как и цены таких объектов. Те, кто желает приобрести загородный дом в Тюменской области, могут обратиться в банки и воспользоваться ипотекой на льготных условиях — соответствующие программы реализуют многие финансовые организации.
Семьи с детьми в Тюменской области могут оформить ипотечный кредит на строительство загородной недвижимости (дома) на льготных условиях:
Для тех, кто проживает в Тюменской области в сельской местности или готовится к переезду, в банках действует льготная ипотека на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Ее условия:
Заемные средства участник программы имеет право потратить на возведение дома на участке, который или покупается за счет банковского кредита, или уже есть в собственности. Также можно потратить ипотечные средства на покупку уже готового дома.
Точных прогнозов по снижению ставки по ипотечным кредитам на недвижимость сегодня не может дать ни один эксперт. По мнению некоторых специалистов в сфере недвижимости, на вторичном рынке в перспективе, то есть в течение 2022 года, ставка может сократиться до 17%. В то же время риелторы утверждают, что для стабильной работы рынка ипотечного кредитования ставка должна составлять 15% максимум.
Стоит ли брать ипотеку в 2022 году, с учетом цен на обслуживание кредитов — вопрос, на который вряд ли можно ответить однозначно. Руководитель консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев считает, что все зависит от ситуации, в которой находится потенциальный покупатель недвижимости.
По мнению Михаила Ковалева, оформлять ипотеку можно при следующих условиях:
Тем, кто планировал купить жилую недвижимость в ипотеку с целью вложить финансовые средства, эксперт советует подождать — взять паузу и наблюдать за ситуацией на рынке, в том числе за ценами.
Цены на недвижимость в 2022 и в 2023 годах, как утверждают эксперты, будут напрямую зависеть от экономической и политической обстановки в России и в мире. Точных прогнозов по поводу цен не даст никто, эксперты только делятся своими предположениями.
Руководитель СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков считает, что для стабилизации и роста стоимости жилья на вторичном рынке необходимо несколько условий. «Это резкий дефицит квартир в новостройках и сворачивание льготных программ», — уточняет эксперт. В то же время, по мнению Кулакова, если государство изыщет ресурсы для поддержки ипотечного рынка и застройщиков, собственники начнут снижать цены на вторичном рынке, но несущественно.
Другой точки зрения придерживается аналитик Антон Быков — он прогнозирует возможное снижение цен на недвижимость на 30-40% в течение 2022 года. Эксперт ссылается на ожидаемое сокращение объема спроса и отмечает, что еще до кризиса в экономике и в политической ситуации цены были в среднем по рынку завышены. Быков напоминает, что еще в начале этого года спрос на жилую недвижимость начал снижаться, а ставки по ипотеке расти. К лету 2022 года, по прогнозам эксперта, спрос на недвижимость может сократиться почти вполовину. Упадут в ценах, как считает Быков, и новостройки, и «вторичка», и загородная недвижимость в поселках, за городской чертой.