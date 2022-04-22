В Тюмени подскочили цены на сосиски и свеклу

Кроме того, в регионе дешевеет сливочное масло: в среднем по Тюменской области килограмм упал в цене на 7,6%. Жителям Тобольска за сливочное масло приходится платить больше, чем остальному населению региона. Там он стоит 858,15 рубля, в Ишиме — 766 рублей, а в Тюмени — около 668 рублей.