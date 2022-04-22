В Тюмени подскочили цены на сосиски и свеклу

Мониторинг провели в трех городах Тюменской области. Речь идет о Тюмени, Ишиме и Тобольске. Об этом информирует «КП-Тюмень».
В Тюменьстате говорят, что сейчас продолжают расти цены на крупы и овощи. Стиральный порошок подорожал на 6,8%.
Цены на картошку увеличились на 1,3%. Репчатый лук подорожал на 5,5%, а морковь — на 1,6%. Рис вырос в цене на 2,7%, пшено — на 4,7%, а гречка — на 1,9%. А вот капуста стала дешевле на 3,6%, томаты — на 6,8%.
Кроме того, в регионе дешевеет сливочное масло: в среднем по Тюменской области килограмм упал в цене на 7,6%. Жителям Тобольска за сливочное масло приходится платить больше, чем остальному населению региона. Там он стоит 858,15 рубля, в Ишиме — 766 рублей, а в Тюмени — около 668 рублей.