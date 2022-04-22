В Тюмени хирурги провели операцию новорожденному малышу с врожденным пороком сердца

Малышу была необходима реконструкция дуги аорты и пластика дефекта межжелудочковой перегородки. Более того, он появился на свет всего несколько дней назад.
«Какие-либо отклонения в проведении искусственного кровообращения и селективной перфузии головного мозга могут быть фатальны. Операцию необходимо было проводить с четким соблюдением скоростных показателей потоков крови»сообщил анестезиолог лечебного учреждения Тюмени.
Операция длилась 6 часов и прошла успешно.
Доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.
Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.