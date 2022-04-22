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В Тюмени хирурги провели операцию новорожденному малышу с врожденным пороком сердца

22 апреля 12:02
Фото: 1Mi
В Тюмени хирурги ОКБ №1 провели операцию младенцу с врожденным пороком сердца. Стоит отметить, что вес малыша был очень низким, всего 2,5 кг, сообщили в пресс-службе депздрава Тюменской области.

Малышу была необходима реконструкция дуги аорты и пластика дефекта межжелудочковой перегородки. Более того, он появился на свет всего несколько дней назад.

«Какие-либо отклонения в проведении искусственного кровообращения и селективной перфузии головного мозга могут быть фатальны. Операцию необходимо было проводить с четким соблюдением скоростных показателей потоков крови»сообщил анестезиолог лечебного учреждения Тюмени.

Операция длилась 6 часов и прошла успешно.

Доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.

Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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