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В Тюмень едут первые саженцы европейской липы

22 апреля 08:51
Фото: 1Mi
Аллея из 65 лип европейских Паллида появится в Тюмени на улице Республики. Первая партия саженцев уже находится в пути из специализированного питомника. Все они адаптированы к российскому климату и сложным условиям крупного города.
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Тюмень

Также в этом году липовая аллея появится и в районе Исторического сквера. Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, работы по подготовке посадочных мест уже начались. Завершить их планируют в середине мая.

Европейская липа Паллида имеет красивую конусообразную крону, которая отличается симметричностью и правильностью формы. Дерево обладает блестящими сердцевидными листьями и красноватыми побегами. Цветет в июне — июле. Взрослое дерево достигает 25 метров.

Ранее ««Наш Город» сообщал, что в 2022 году на озеленение в Тюмени из муниципального бюджета будет выделено 690 миллионов рублей.

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#Новости#Тюмень#Озеленение#Парки и скверы#Валентина Бурнашева#Общество
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