В Тюмень едут первые саженцы европейской липы

Также в этом году липовая аллея появится и в районе Исторического сквера. Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, работы по подготовке посадочных мест уже начались. Завершить их планируют в середине мая.
Европейская липа Паллида имеет красивую конусообразную крону, которая отличается симметричностью и правильностью формы. Дерево обладает блестящими сердцевидными листьями и красноватыми побегами. Цветет в июне — июле. Взрослое дерево достигает 25 метров.
Ранее ««Наш Город» сообщал, что в 2022 году на озеленение в Тюмени из муниципального бюджета будет выделено 690 миллионов рублей.