В пятницу в Тюмени ожидается северный ветер и пасмурная погода

Воздух в областной столице прогреется до + 3 градусов, скорость северного ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность составит около 55%, атмосферное давление в пределах нормы.
Малооблачная погода ожидает жителей Тюмени в субботу, температура воздуха составит + 5 градусов. Скорость ветра снизится до 2 метров в секунду, влажность 45%. Осадков в городе не ожидается.
Резкое потепление прогнозируется в воскресенье, воздух в Тюмени прогреется до + 11 градусов. Погода будет пасмурной, скорость южного ветра составит 2-3 метра в секунду. Влажность 54%.
На следующей неделе ожидается тёплая погода, днём до + 15 градусов. Возможны сильные ливни.