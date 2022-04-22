Тюменская область занимает лидирующие позиции в отрасли обращения с отходами

«У реформы есть безусловные лидеры – это Астраханская область, Калининградская область, Курская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тульская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область», – отметила Абрамченко.
По итогам заседания вице-премьер дала Минприроды и Российскому экологическому оператору ряд поручений, касающихся создания в регионах мощностей по сортировке и утилизации отходов и оценки эффективности работы регоператоров.
Напомним, в Тюменской области обрабатывается 100% твёрдых коммунальных отходов, попавших в контейнер. Для этих целей работают три мусоросортировочных завода – в Тюмени, Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске.
Общая проектная мощность объектов предусматривает сортировку более 400 тысяч тонн ТКО в год. Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года является «Тюменское экологическое объединение». Также с 1 января текущего года в области стартовал эксперимент по внедрению раздельного сбора отходов. В пилотном проекте принимают участие образовательные организации, ряд торгово-развлекательных центров и учреждения органов власти.