Тюменская область занимает лидирующие позиции в отрасли обращения с отходами

Общая проектная мощность объектов предусматривает сортировку более 400 тысяч тонн ТКО в год. Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года является «Тюменское экологическое объединение». Также с 1 января текущего года в области стартовал эксперимент по внедрению раздельного сбора отходов. В пилотном проекте принимают участие образовательные организации, ряд торгово-развлекательных центров и учреждения органов власти.