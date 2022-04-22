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Тюменская область занимает лидирующие позиции в отрасли обращения с отходами

22 апреля 10:32
Фото: ООО «ТЭО»
Тюменская область остаётся одним из 13 регионов России, где реформа отрасли обращения с отходами проводится эффективнее всего. Данные были озвучены на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления под руководством вице-премьер Виктории Абрамченко.

«У реформы есть безусловные лидеры – это Астраханская область, Калининградская область, Курская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тульская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область», – отметила Абрамченко.

По итогам заседания вице-премьер дала Минприроды и Российскому экологическому оператору ряд поручений, касающихся создания в регионах мощностей по сортировке и утилизации отходов и оценки эффективности работы регоператоров.

Напомним, в Тюменской области обрабатывается 100% твёрдых коммунальных отходов, попавших в контейнер. Для этих целей работают три мусоросортировочных завода – в Тюмени, Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске.

Общая проектная мощность объектов предусматривает сортировку более 400 тысяч тонн ТКО в год. Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года является «Тюменское экологическое объединение». Также с 1 января текущего года в области стартовал эксперимент по внедрению раздельного сбора отходов. В пилотном проекте принимают участие образовательные организации, ряд торгово-развлекательных центров и учреждения органов власти.

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