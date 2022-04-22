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Тюменская область вошла в топ-5 регионов по темпам строительства жилья

22 апреля 06:25
Фото: 1Mi
Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по выданным разрешениям на строительство жилья. За первый квартал 2022 года в области выдано 55 разрешений на возведение многоквартирных домов общей площадью жилья 378,2 тыс. кв. м.

«По темпам ввода жилья Тюменская область на протяжении нескольких лет сохраняет лидерские позиции среди регионов России. В прошлом году в регионе введено на 9% больше запланированных квадратных метров. В планах на этот год -ввести более полутора миллионов кв. метров. Сейчас в регионе строится 3 млн кв. м жилья. Высокий темп строительства обеспечивает конкуренцию на рынке недвижимости и влияет на ценовую политику. С учетом новых вызовов важно найти оптимальный баланс между спросом и предложением и сохранить темпы строительства жилья», губернатор Тюменской области Александр Моор.

Первое место рейтинга занимает Москва (1,16 млн кв. м), второе и третье — Краснодарский край и Башкортостан, замыкают топ-5 — Московская и Тюменская области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в этом году в Тюменской области планируют запустить в эксплуатацию 1,6 млн квадратных метров жилья.

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