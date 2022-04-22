Тюменская область вошла в топ-5 регионов по темпам строительства жилья

«По темпам ввода жилья Тюменская область на протяжении нескольких лет сохраняет лидерские позиции среди регионов России. В прошлом году в регионе введено на 9% больше запланированных квадратных метров. В планах на этот год -ввести более полутора миллионов кв. метров. Сейчас в регионе строится 3 млн кв. м жилья. Высокий темп строительства обеспечивает конкуренцию на рынке недвижимости и влияет на ценовую политику. С учетом новых вызовов важно найти оптимальный баланс между спросом и предложением и сохранить темпы строительства жилья», губернатор Тюменской области Александр Моор.