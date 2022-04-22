Компания «Вибродрилл Технология» специализируется на поставках и сервисном обслуживании самых эффективных и надежных установок для проведения строительных операций, связанных с мягким погружением в грунт опорных и оградительных конструкций. Современные навесные установки для вибропогружения материалов обеспечивают необходимую производительность процесса, а сама технология, основанная на вибрации, позволяет использовать шпунт в многоразовом режиме, поскольку при вибропогружении стальной профиль не деформируется и структурно не разрушается, что позволяет после завершения строительства по той же технологии извлечь шпунты из грунта.