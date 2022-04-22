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Современные технологии вибропогружения свай и шпунта – расширяйте свои возможности

22 апреля 06:29
Фото: 1MI
Строительно-монтажные площадки, сложные объекты строительства и производства практически всегда требуют проведения плановых подготовительных работ на близлежащей территории.

Чаще всего такие технические мероприятия затрагивают земельно-грунтовые работы с применением уникальных образцов техники для вибропогружения специальных опор, свай, шпунтов и различных металлических профилей.

Компания «Вибродрилл Технология» специализируется на поставках и сервисном обслуживании самых эффективных и надежных установок для проведения строительных операций, связанных с мягким погружением в грунт опорных и оградительных конструкций. Современные навесные установки для вибропогружения материалов обеспечивают необходимую производительность процесса, а сама технология, основанная на вибрации, позволяет использовать шпунт в многоразовом режиме, поскольку при вибропогружении стальной профиль не деформируется и структурно не разрушается, что позволяет после завершения строительства по той же технологии извлечь шпунты из грунта.

Экономичный и производительный вибропогружатель для шпунта

Наиболее удобным в эксплуатации и экономически выгодным оборудованием является экскаваторный вибропогружатель для шпунта. Главное преимущество навесного вибропогружателя для экскаватора – это возможность использовать при работе установки гидравлику экскаваторной машины без применения отдельной специальной гидравлической станции. Всё управление процессом погружения шпунта идет из кабины экскаватора, позволяя оператору вибропогружателя контролировать и производить работу в любых погодных условиях.

Новые технологии работают на ваш финансовый успех!

Приобретение высокопроизводительного навесного вибропогружателя позволяет ремонтно-монтажной компании значительно расширить спектр производственных услуг, которые всегда востребованы на строительно-промышленном рынке. Экскаваторный вибропогружатель дает возможность осуществить сложнейшие строительно-эксплуатационные проекты в разных отраслях городской хозяйственной жизнедеятельности:

  • работы по укреплению котлованов и оврагов для устранения рисков обрушения грунтовых пород;
  • возведение технических сооружений для безопасного проведения строительства;
  • укрепление уже возведенных объектов и фундаментов;
  • сезонное, аварийное или плановое укрепление береговой линии при предотвращении паводков, разливов рек и устранении последствий природных стихий;
  • сооружение несущих конструкций для навесных коммуникаций;
  • укрепление грунтовых участков железнодорожных и автомобильных магистралей;
  • дополнительное ограждение трубопроводов от разрушительного действия грунтовых вод.

Все представленные в каталоге вибропогружатели прошли обязательные испытания и соответствуют государственным и международным стандартам качества и безопасности. По всем техническим и финансовым вопросам вы можете проконсультироваться с нашими специалистами.

ООО "ВИБРОДРИЛЛ ТЕХНОЛОГИЯ", ОГРН 1147847425604

#Новости#Максим Карпиков#Экономика
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