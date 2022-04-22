Чаще всего такие технические мероприятия затрагивают земельно-грунтовые работы с применением уникальных образцов техники для вибропогружения специальных опор, свай, шпунтов и различных металлических профилей.
Компания «Вибродрилл Технология» специализируется на поставках и сервисном обслуживании самых эффективных и надежных установок для проведения строительных операций, связанных с мягким погружением в грунт опорных и оградительных конструкций. Современные навесные установки для вибропогружения материалов обеспечивают необходимую производительность процесса, а сама технология, основанная на вибрации, позволяет использовать шпунт в многоразовом режиме, поскольку при вибропогружении стальной профиль не деформируется и структурно не разрушается, что позволяет после завершения строительства по той же технологии извлечь шпунты из грунта.
Наиболее удобным в эксплуатации и экономически выгодным оборудованием является экскаваторный вибропогружатель для шпунта. Главное преимущество навесного вибропогружателя для экскаватора – это возможность использовать при работе установки гидравлику экскаваторной машины без применения отдельной специальной гидравлической станции. Всё управление процессом погружения шпунта идет из кабины экскаватора, позволяя оператору вибропогружателя контролировать и производить работу в любых погодных условиях.
Приобретение высокопроизводительного навесного вибропогружателя позволяет ремонтно-монтажной компании значительно расширить спектр производственных услуг, которые всегда востребованы на строительно-промышленном рынке. Экскаваторный вибропогружатель дает возможность осуществить сложнейшие строительно-эксплуатационные проекты в разных отраслях городской хозяйственной жизнедеятельности:
Все представленные в каталоге вибропогружатели прошли обязательные испытания и соответствуют государственным и международным стандартам качества и безопасности. По всем техническим и финансовым вопросам вы можете проконсультироваться с нашими специалистами.
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