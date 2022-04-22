Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте в рамках соглашения с правительством ХМАО

По информации сайта muksun.fm, подписи под соглашением о стратегическом партнерстве поставили губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. В процессе совместной подготовки высококвалифицированных IT-специалистов для округа будет осуществляться обмен наилучшими практиками в сфере обучения программированию.
«Школа 21» по праву считается одним из самых успешных проектов, как подчеркнул Герман Греф. По его словам, она функционирует уже три года, предоставляет россиянам рабочие места и очень эффективна для всего государства.
По словам руководителя Сбера, работодателей устраивают и уровень квалификации выпускников «Школы 21», и их работоспособность. Обеспечено это уникальной методикой преподавания.
«У нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные, — пояснил Греф. — Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться».
Президент Сбера акцентировал внимание на том, что ХМАО — нефтяной субъект. Компании и предприятия, работающие в нефтегазовой сфере, всегда нуждаются в современных цифровых кадрах. Комментируя заключение соглашения о сотрудничестве с властями автономного округа в части подготовки IT-специалистов, Герман Греф заявил, что это будет вполне логичное продолжение давних партнерских взаимоотношений.
Из заявления Натальи Комаровой следует, что успех нового проекта Сбера и опыт крупнейшего банка России нацелили возглавляемый ею субъект на продолжение работы в этом направлении. Запланировано следование принципам, ранее заложенным в систему «Школы 21», как пояснила губернатор ХМАО.
Комарова выразила руководству Сбера благодарность за предоставленную ХМАО возможность использовать популярный бренд. «Это очень важно для всех стремящихся к получению новых навыков и знаний», — отметила губернатор региона.
«Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос, и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое — у нас есть партнер, который уже прошел этот путь», — заключила Комарова.