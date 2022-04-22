Российскому препарату от ковида выдали регистрационное удостоверение

По информации, которая есть у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ, заместителя руководителя ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Владимира Чуланова, при клинических исследованиях было доказано свойство нового препарата оказывать на вирус воздействие ярко выраженного противовирусного характера. При этом уже не так велик риск, что болезнь обретет более тяжелые формы. А излечение от опасного заболевания происходит быстрее. Механизм, помогающий направленно воздействовать на вирусную протеазу, приводит к успешному результату. И он не зависит от того, с каким именно штаммом SARS-CoV-2 приходится бороться. Сегодня препарат «Скайвира», который разработали специалисты компании «Промомед», может назначать врач как лекарство, противодействующее коронавирусу в амбулаторных условиях. При этом оно способно оказать помощь в лечении как легкой, так и среднетяжелой формы заболевания.