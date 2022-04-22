Российскому препарату от ковида выдали регистрационное удостоверение

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения, всего лишь за одни сутки, 20 апреля, коронавирус проник в организмы 505 тысяч жителей Земли. И в 6200 случаях был зафиксирован летальный исход.
По информации, озвученной директором по новым продуктам ГК «Промомед» Кирой Заславской, у заразившихся наиболее распространенным штаммом стелс-омикрон почти те же симптомы, что и у тех людей, кто болеет традиционной ОРВИ. Но постковидный синдром отличается тем, что может вызвать очень опасные заболевания. А грядущие пандемии могут обернуться еще большей угрозой для человечества. Сегодня даются прогнозы уже о возникновении дельтакрона. Не исключены в будущем и другие штаммы вируса.
«Все это диктует необходимость наличия в арсенале врачей широкого спектра препаратов этиотропной терапии», — утверждает Заславская.
И препарат с такими свойствами удалось разработать. «Скайвира» призван лечить пациентов в амбулаторных условиях, дома. Он атакует совсем иные мишени, специфичные для COVID-19. Фармацевты говорят о способности препарата наносить эффективный урон любым штаммам коронавируса, как уже известным, так и тем, появление которых возможно в будущем.
По информации, которая есть у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ, заместителя руководителя ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Владимира Чуланова, при клинических исследованиях было доказано свойство нового препарата оказывать на вирус воздействие ярко выраженного противовирусного характера. При этом уже не так велик риск, что болезнь обретет более тяжелые формы. А излечение от опасного заболевания происходит быстрее. Механизм, помогающий направленно воздействовать на вирусную протеазу, приводит к успешному результату. И он не зависит от того, с каким именно штаммом SARS-CoV-2 приходится бороться. Сегодня препарат «Скайвира», который разработали специалисты компании «Промомед», может назначать врач как лекарство, противодействующее коронавирусу в амбулаторных условиях. При этом оно способно оказать помощь в лечении как легкой, так и среднетяжелой формы заболевания.
В составе препарата «Скайвира» два действующих вещества. В нем дружно работают и взаимно поддерживают действие друг друга нирматрелвир и ритонавир. Таким образом удается полностью заблокировать вероятность размножения вируса в клетке.
Рекомендуется такая дозировка препарата при лечении взрослых: в сутки пациент должен принимать 600 мг нирматрелвира и 200 мг ритонавира (по одной таблетке два раза в день). Для успешного прохождения лечения, назначенного врачом, курс должен длиться пять дней. И начать его лучше как можно раньше — сразу после постановки «коронавирусного» диагноза или в течение пяти дней после возникновения у пациента самых первых симптомов заболевания.