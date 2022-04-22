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Россияне стали меньше слушать музыку

22 апреля 05:39
Фото: МегаФон
В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта. На фоне ограничений пользователи начали переходить в российские сервисы — наибольший рост зафиксирован в приложении Яндекс.Музыка.

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала Яндекс.Музыка — количество пользователей увеличилось на 15%, в VK Музыке на 10%, а в Звуке на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Чаще других музыкальными сервисами пользуются жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

#Новости#Максим Карпиков#Общество
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