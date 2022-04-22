Россияне стали меньше слушать музыку

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала Яндекс.Музыка — количество пользователей увеличилось на 15%, в VK Музыке на 10%, а в Звуке на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.