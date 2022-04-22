Регоператор передаст в музей или частный архив фото неизвестного советского солдата

«Всё это время мы бережно хранили портрет, но так и не определились, кому его можно передать. Вариант просто выбросить его, конечно, не рассматривался. Фотография требует небольшой реставрации, но в целом — в хорошем состоянии. Возможно, есть эксперты или музеи, которые найдут для неё место в своём архиве», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».