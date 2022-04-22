nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Регоператор передаст в музей или частный архив фото неизвестного советского солдата

22 апреля 05:27
Фото: ООО «ТЭО»
Снимок военнослужащего советской армии был случайно обнаружен экологами компании во время обследования лесной свалки.

Портрет с необычной историй оказался в ООО «ТЭО» в прошлом августе. Тогда неравнодушная тюменка обнаружила скопление коммунальных отходов в лесном массиве и оповестила об этом необходимые службы, а также написала пост в соцсети ВКонтакте. Ещё до приезда специалистов среди коммунальных отходов очевидцы увидели старинные фотографии и передали их в один из местных музеев.

Фотография солдата была не на поверхности и нашлась, когда представители ООО «ТЭО» проводили замеры при обследовании несанкционированного места размещения отходов перед ликвидацией.

«Всё это время мы бережно хранили портрет, но так и не определились, кому его можно передать. Вариант просто выбросить его, конечно, не рассматривался. Фотография требует небольшой реставрации, но в целом — в хорошем состоянии. Возможно, есть эксперты или музеи, которые найдут для неё место в своём архиве», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

В компании напомнили, что жители Тюменской области, обнаружившие свалку коммунальных отходов, могут сообщить о ней, воспользовавшись формой электронной связи на сайте, а при обнаружении скопления строительных отходов необходимо обращаться в муниципальный орган власти или областной департамент недропользования и экологии.

Тюменцы, которые готовы забрать фотографию неизвестного солдата, могут написать на страницу ООО «ТЭО» в соцсети ВКонтакте или позвонить по телефону +7 (3452) 69-63-58 (доб. 1102, 1688).

#Новости#ООО "ТЭО"#Валентина Бурнашева#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25