Регоператор передаст в музей или частный архив фото неизвестного советского солдата

Портрет с необычной историй оказался в ООО «ТЭО» в прошлом августе. Тогда неравнодушная тюменка обнаружила скопление коммунальных отходов в лесном массиве и оповестила об этом необходимые службы, а также написала пост в соцсети ВКонтакте. Ещё до приезда специалистов среди коммунальных отходов очевидцы увидели старинные фотографии и передали их в один из местных музеев.
Фотография солдата была не на поверхности и нашлась, когда представители ООО «ТЭО» проводили замеры при обследовании несанкционированного места размещения отходов перед ликвидацией.
«Всё это время мы бережно хранили портрет, но так и не определились, кому его можно передать. Вариант просто выбросить его, конечно, не рассматривался. Фотография требует небольшой реставрации, но в целом — в хорошем состоянии. Возможно, есть эксперты или музеи, которые найдут для неё место в своём архиве», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В компании напомнили, что жители Тюменской области, обнаружившие свалку коммунальных отходов, могут сообщить о ней, воспользовавшись формой электронной связи на сайте, а при обнаружении скопления строительных отходов необходимо обращаться в муниципальный орган власти или областной департамент недропользования и экологии.
Тюменцы, которые готовы забрать фотографию неизвестного солдата, могут написать на страницу ООО «ТЭО» в соцсети ВКонтакте или позвонить по телефону +7 (3452) 69-63-58 (доб. 1102, 1688).