Погорельцам деревни Глубокое приобретут новое жилье

Более того, пострадавшие от пожара получат 100 000 рублей за утраченные хозпостройки.
«Документ важен, потому что решает правовую проблему. Позволяет обойтись без обращения погорельцев в суд. В нем прописано кому и в каком виде будут выплачены деньги на покупку жилья»написал Александр Моор.
Стоит отметить, что на этой неделе пожарная опасность в регионе снизилась, около Ишима и в Казанском районе прошли дожди, понизилась температура воздуха. На следующей неделе в Тюменской области ожидается + 15 градусов, возможно возникновения очагов ландшафтных возгораний.