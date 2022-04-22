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Погорельцам деревни Глубокое приобретут новое жилье

22 апреля 14:02
Фото: 1Mi
В бюджете Тюменской области выделят денежные средства на покупку жилья погорельцам деревни Глубокое. Напомним, там сгорели 5 частных домов. Распоряжение подписал губернатор Тюменской области.

Более того, пострадавшие от пожара получат 100 000 рублей за утраченные хозпостройки.

«Документ важен, потому что решает правовую проблему. Позволяет обойтись без обращения погорельцев в суд. В нем прописано кому и в каком виде будут выплачены деньги на покупку жилья»написал Александр Моор.

Стоит отметить, что на этой неделе пожарная опасность в регионе снизилась, около Ишима и в Казанском районе прошли дожди, понизилась температура воздуха. На следующей неделе в Тюменской области ожидается + 15 градусов, возможно возникновения очагов ландшафтных возгораний.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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