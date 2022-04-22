Почему «ДДТ» отменила концерты в Тюмени, участки у «Вояжа» вернут, перекрытие улиц

Стала известна причина отмены концертов «ДДТ» в Тюмени
Ранее на сайте группы «ДДТ» появилось объявление об отмене концертов в областной столице 20 и 21 апреля. Выступление решили перенести на 2023 год. Юрий Шевчук, лидер группы, рассказал в интервью журналисту Александру Плющеву на YouTube о причинах такого решения.
На фасаде Тюменской филармонии разместили знак в виде буквы Z. Таким образом коллектив филармонии выразил поддержку решения Президента о проведении специальной военной операции на Украине. Группа отказалась выступать из-за знака на здании.
По словам Юрия Шевчука, в переносе выступления на другую площадку было отказано. Позже концерт все-таки перенесли в СК Центральный, но на следующий год.
Музыкант отметил, что причиной отказа в переносе мог стать концерт в Воронеже, где Шевчук устроил голосование среди зрителей по поводу спецоперации.
К майским праздникам в Тюмени перекроют улицы Ленина и Республики
Как сообщают в администрации города, на центральных улицах перекроют движение 1 мая. Ограничение будет действовать с 16:00 и до позднего вечера. Перекроют участок дороги на улице Республики от пересечения с Перекопской до Луначарского. Также ограничение коснется улиц Береговая и Ленина.
В администрации просят обращать внимание на дорожные знаки и планировать передвижение по городу заранее.
Чиновники предлагают тюменским водителям объезжать перекрытые участки через улицы Семакова, Урицкого и Красина.
Администрация Тюмени вернет себе участки на Мориса Тореза
Как сообщают в городском департаменте градостроительства, пустующие участки земли около ТРЦ «Галерея Вояж» перейдут в собственность администрации Тюмени.
На участках планируют разместить рекреационную зону. Однако есть трудности с оформлением участков. Эту проблему будут решать, чтобы землю можно было выкупить по закону.
Ранее на участках на Мориса Тореза были снесены старые здания, на данный момент там пустырь.
Напомним, что в прошлом году городская администрация изъяла более сотни участков, на большинстве из которых располагались ветхие здания. На них планируют построить новые многоквартирные дома.