Почему «ДДТ» отменила концерты в Тюмени, участки у «Вояжа» вернут, перекрытие улиц

Как сообщают в администрации города, на центральных улицах перекроют движение 1 мая. Ограничение будет действовать с 16:00 и до позднего вечера. Перекроют участок дороги на улице Республики от пересечения с Перекопской до Луначарского. Также ограничение коснется улиц Береговая и Ленина.