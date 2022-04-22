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Почему «ДДТ» отменила концерты в Тюмени, участки у «Вояжа» вернут, перекрытие улиц

22 апреля 16:20
Фото: 1Mi
Юрий Шевчук рассказал, почему в Тюмени были отменены концерты. Как рассказал лидер группы «ДДТ» в интервью Александру Плющеву, решение связано с площадкой проведения выступления. Группа отказалась выступать из-за буквы Z на фасаде филармонии.
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Тюмень

Стала известна причина отмены концертов «ДДТ» в Тюмени

Ранее на сайте группы «ДДТ» появилось объявление об отмене концертов в областной столице 20 и 21 апреля. Выступление решили перенести на 2023 год. Юрий Шевчук, лидер группы, рассказал в интервью журналисту Александру Плющеву на YouTube о причинах такого решения.

На фасаде Тюменской филармонии разместили знак в виде буквы Z. Таким образом коллектив филармонии выразил поддержку решения Президента о проведении специальной военной операции на Украине. Группа отказалась выступать из-за знака на здании.

По словам Юрия Шевчука, в переносе выступления на другую площадку было отказано. Позже концерт все-таки перенесли в СК Центральный, но на следующий год.

Музыкант отметил, что причиной отказа в переносе мог стать концерт в Воронеже, где Шевчук устроил голосование среди зрителей по поводу спецоперации.

К майским праздникам в Тюмени перекроют улицы Ленина и Республики

Как сообщают в администрации города, на центральных улицах перекроют движение 1 мая. Ограничение будет действовать с 16:00 и до позднего вечера. Перекроют участок дороги на улице Республики от пересечения с Перекопской до Луначарского. Также ограничение коснется улиц Береговая и Ленина.

В администрации просят обращать внимание на дорожные знаки и планировать передвижение по городу заранее.

Чиновники предлагают тюменским водителям объезжать перекрытые участки через улицы Семакова, Урицкого и Красина.

Администрация Тюмени вернет себе участки на Мориса Тореза

Как сообщают в городском департаменте градостроительства, пустующие участки земли около ТРЦ «Галерея Вояж» перейдут в собственность администрации Тюмени.

На участках планируют разместить рекреационную зону. Однако есть трудности с оформлением участков. Эту проблему будут решать, чтобы землю можно было выкупить по закону.

Ранее на участках на Мориса Тореза были снесены старые здания, на данный момент там пустырь.

Напомним, что в прошлом году городская администрация изъяла более сотни участков, на большинстве из которых располагались ветхие здания. На них планируют построить новые многоквартирные дома.

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