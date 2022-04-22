На Ямале во время Дня оленевода коренным народам впервые вручили «чумовые капиталы»

Для местного населения олени — это не просто животные, но и транспорт, еда, одежда, а также жилье. А дикие олени — это еще и традиционный объект охоты. К 2015 году популяция диких оленей в ЯНАО сократилась настолько, что был введен запрет на их промысел. Благодаря этому решению их численность к 2021 году выросла на 16% — до 20 тысяч особей. В связи с тем, что мораторий дал хорошие плоды, губернатор Дмитрий Артюхов продлил его до 2024 года.