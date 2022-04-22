На Ямале во время Дня оленевода коренным народам впервые вручили «чумовые капиталы»

Самобытный праздник — День оленевода
Ямал — это удивительная земля древних коренных народов Арктики, которые на протяжении более трех тысяч лет живут в гармонии с природой, бережно сохраняют свою самобытную культуру, родной язык и многовековые традиции. Руководство ЯНАО в этом году запланировало, пожалуй, самое масштабное празднование Дня оленевода за все существование округа.
Этот самобытный праздник коренных малочисленных народов Севера (КМНС) берет начало в седой древности. В его основе –национальная праздничная обрядовая культура. День оленевода –это история о знакомстве с этническими обычаями, традициями, состязаниями на оленьих упряжках, местной кухней и жизнью в чумах.
Празднование самого ожидаемого события весны в этом году началось с отдаленных поселений Красноселькупского района — с Таежной Ратты. Местные жители разбили национальную деревню, в которой гости и участники действа смогли познакомиться сбытом коренных народов Севера.
На День оленевода прилетели и приехали туристы с разных уголков страны. 3,5 часа перелета из Москвы в Салехард — и вы уже в гуще событий с северным колоритом.
Масштаб празднования Дня оленевода в 2022 году
В этом году в Салехарде впервые День оленевода праздновали два дня. Это связано с обширной программой, разработанной властями округа.
Главное новшество этого года — вручение «чумовых капиталов».
Их выдачу инициировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Это решение вызвало определенный резонанс в СМИ и соцсетях. Мера поддержки от государства направляется семьям, выбравшим путь предков, в которых родился третий и последующий дети с 1января 2021 года. При этом сохраняются и все другие льготы при многодетности. Всего в рамках 2022 года власти Ямала направили более 60 миллионов рублей на «чумовые капиталы». Их выделят107 семьям.
Главным кулинарным событием Дня оленевода стала фиксация рекорда России по одновременной жарки ряпушки. Организаторы заготовили 185 килограммов свежей рыбы и ужарили ее до 161килограмма. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Рекорд учтен, а жареной рыбой угостили всех желающих.
На Дне оленевода прошло множество спортивных состязаний, в том числе по национальным видам спорта. Гонки на оленьих упряжках среди мужчин и женщин всегда пользуются особым спросом у зрителей. В этот раз в заезде участвовали 77 упряжек, 21 из них управляли жительницы округа.
Также состоялся показательный пробег упряжек ездовых собак, коренные северяне соревновались в беге на охотничьих лыжах, в перетягивании палки и национальной борьбе.
В программу вошли парад оленьих упряжек, соревнования на охотничьих лыжах, выставка охотничьих лаек, показательные выступления по фристайлу на снегоходах и многое другое.
Помимо этого, в рамках Дня оленевода прошли полюбившиеся северянам забавы: прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, конкурс на лучший мужской и женский национальный костюмы, работа гостевых чумов, дегустация блюд национальной кухни и ярмарки с уникальным местным колоритом.
К слову, в День оленевода в селе Аксарка Приуральского района сразу три пары из тундры зарегистрировали брак — это стало ярким украшением любимого праздника северян. Бракосочетание в профессиональный праздник кочевников считается хорошей приметой, значит, семья будет крепкой и многодетной.
Коренные малочисленные народы Севера
В Ямало-Ненецком автономном округе чтят традиционный уклад жизни коренных малочисленных северных народов — ненцев, хантов, селькупов, энцев и других. Львиная доля представителей коренных жителей продолжает вести тот же быт, что и их предки.
Для местного населения олени — это не просто животные, но и транспорт, еда, одежда, а также жилье. А дикие олени — это еще и традиционный объект охоты. К 2015 году популяция диких оленей в ЯНАО сократилась настолько, что был введен запрет на их промысел. Благодаря этому решению их численность к 2021 году выросла на 16% — до 20 тысяч особей. В связи с тем, что мораторий дал хорошие плоды, губернатор Дмитрий Артюхов продлил его до 2024 года.
Что делается на Ямале для коренных малочисленных северных народов?
Согласно официальной статистике, в настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе проживает свыше 112национальностей и народностей. И 49 тысяч человек — это представители коренных малочисленных народов, из которых почти 20 тысяч ведут кочевой образ жизни.
Примечательно, что за последние годы численность КМНС на Ямале выросла на девять тысяч человек. Если перевести этот показатель в проценты, то рост представителей составит 18%.Демографический рост и есть свидетельство тому, что регион эффективно работает в направлении поддержки коренных народов. Что под этим имеется в виду: повышение качества жизни кочевых семей, сохранение традиционного образа жизни и уникальной культуры.
Всего в ЯНАО представителям коренных малочисленных северных народов доступны 58 видов поддержки.