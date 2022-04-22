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КПРФ в Тюмени отказались проводить шествие 1 мая по формальным причинам

22 апреля 07:43
Фото: 1Mi
Администрация Тюмени отказала партии КПФР в проведении митинга и демонстрации 1 мая. Запрет на празднование Дня Международной солидарности трудящихся обусловлен угрозой распространения коронавирусной инфекции среди участников мероприятия. Об этом сообщила на заседании облдумы лидер фракции Тамара Казанцева.
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Тюмень

В качестве альтернативы городские власти предложили ограничиться возложением цветов к памятнику Ленина, сообщается на официальном сайте регионального отделения КПРФ.

«Городские власти решили декоммунизировать Тюмень запретом на проведение советского праздника. Председателем правительства РФ Мишустиным с 9 апреля 2022 года были сняты все ковидные ограничения по всей России. Но, видимо, Тюменская область не входит в состав России и на уведомление администрация города дала отрицательный ответ, циничный по своей форме», Тамара Казанцева.

По мнению лидера фракции регионального отделения КПРФ, данный запрет противоречит конституции и закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Между тем, РКРП под руководством Александра Черепанова, другая коммунистическая партия, постоянно проводит митинги и шествия в Тюмени 1 мая, несмотря на запреты. Александра Черепанова полиция даже преследовала и возбудила уголовное дело.

Но местным руководителям КПРФ удобнее получать зарплату в областной Думе, чем проводить политические акции.

Ранее «Наш Город» сообщал о том, депутаты Тюменской областной думы отчитались о доходах за 2021 год. Самым богатым из них стал Игорь Нак, его благосостояние увеличилось почти на 20 млн до 92,2 млн рублей.

Сама Тамара Казанцева отчиталась о доходах в 6,5 млн рублей за 2021 год. Она приобрела 3 квартиры в индивидуальную собственность. Ее товарищ по фракции Олег Гальченко задекларировал доход в 11,3 млн рублей.

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