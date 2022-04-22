КПРФ в Тюмени отказались проводить шествие 1 мая по формальным причинам

«Городские власти решили декоммунизировать Тюмень запретом на проведение советского праздника. Председателем правительства РФ Мишустиным с 9 апреля 2022 года были сняты все ковидные ограничения по всей России. Но, видимо, Тюменская область не входит в состав России и на уведомление администрация города дала отрицательный ответ, циничный по своей форме», Тамара Казанцева.